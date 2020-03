JESU LI DJECA IMUNA? MOŽE LI SE DVAPUT OBOLJETI? POMAŽE LI CJEPIVO PROTIV GRIPE? Znanstvenici otkrili istine i zablude o koronavirusu

U svemu ulogu igra i grijanje, upozorio je profesor molekularne biologije Gordan Lauc: ”Ono što je kod nas trenutno problem je što mi živimo u suhom zraku. Suhi zrak suši naše sluznice i onda virusi puno lakše mogu doći. Toga neće biti kada prođe sezona grijanja”

Jesu li djeca imuna na ovaj virus, može li se oboljeti dva puta, je li riječ o virusu koji ostaje u stanicama i aktivira se kad padne imunitet poput nekih drugih virusa? Na ta i mnoga druga pitanja znanstvenici su odgovorili za RTL Danas.

Je li uistinu riječ o virusu koji, na sreću, ”ne voli djecu”, upitali su Ivana Đikića, jednog od najuglednijih hrvatskih znanstvenika, a on se pozvao na ”točne podatke prema kojima su u sadašnjoj epidemiji korona virusa manje od jedan posto zaražena djeca ispod devet godina”.

Često se spominje i da će, kad stignu visoke temperature i ljeto, virus nestati. No je li to uistinu tako, pitaju se mnogi s obzirom na to da je u nekim zemljama poput Singapura, Malezije i Tajlanda sad je ljeto, no ipak imaju velik broj zaraženih ljudi.

Očekuje se smanjenje broja zaraženih

”Ne može nitko od znanstvenika reći da će unutra mjesec-dva ili kad se pojavi ljeto nestati jer virusi ne ovise o ljetu, ovise o svom cikličkom širenju u populaciji, a pošto se obično pojavljuju u jesen i početkom zime onda traju par mjeseci i onda nestaju i to je poznato epidemiolozima tako da su očekivanja zbog tog ciklusa da će doći do smanjenja broja”, objasnio je Đikić.

U svemu ulogu igra i grijanje, upozorio je profesor molekularne biologije Gordan Lauc: ”Ono što je kod nas trenutno problem je što mi živimo u suhom zraku. Suhi zrak suši naše sluznice i onda virusi puno lakše mogu doći. Toga neće biti kada prođe sezona grijanja”.

Neki virusi poput većini poznatog i dosadnog herpesa stanuju u našem organizmu i probude se i jave kad čovjeku, laički rečeno, padne imunitet. Je li moguće da je i korona takav virus pa kad ga osoba dobije ima ga cijeli život, pitanje je na koje Lauc odgovara: ”Mi znamo da se koronavirus ne može ugraditi u naš genom. On nije kao herpes virus ili virus HIV-a koji se može integrirati i onda se može probuditi kad njemu dođe. Ili ste zaraženi pa je virus prisutan u vam, ili ga je vaš imuni sustav pobijedio i onda ga nema”.

Pomaže li cjepivo protiv gripe?

Budući da se ovaj virus često uspoređuje s gripom često se postavlja pitanje i može li pomoći cijepljenje protiv gripe. Svi znanstvenici tvrde da može, ali upravo protiv gripe. Cjepivo je neučinkovito za koronu, a oprečne su i informacije o tome koliko virus može preživjeti izvan čovjeka.

”Virusi gripe i virusi prehlade i virusi slični tom virusu ne ostaju duže od nekoliko dana. Kod ovog virusa se primijetilo da može ostati u prirodi i više od sedam do 10 dana. To je nešto novo i nepoznato do sada”, istaknuo je Đikić.

Jednako tako, nepoznato je i kako će virus korone dalje mutirati.