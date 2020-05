JESU LI DANI JEFTINIH LETOVA IZA NAS? Putnici će tijekom cijelog putovanja morati nositi masku, a možda će biti obavazne i potvrde o zdravlju

Najcrnja je prognoza da će većina svjetskih aviokompanija bankrotirati do kraja mjeseca; jesu li dani jeftinih letova iza nas?

Čak 80 posto aviona ne leti. Najcrnja je prognoza da će većina svjetskih aviokompanija bankrotirati do kraja mjeseca. Mnoge već jesu, poput Norwegian Aira i Virgin Australia. Niskotarifnom Ryanairu promet je u travnju pao za čak 99,6 posto pa će u narednim danima podijeliti više od 3000 otkaza, javlja RTL.

Mnogi kažu i najveća kriza u povijesti industrije. Moćna Lufthansa gubi milijun eura na sat. Koliko loše stoji avioindustrija pokazuje i potez američkog investitora Warrena Buffetta, koji je prodao sve udjele koje je imao u četiri vodeće aviokompanije u SAD-u. Hoće li se i dalje u Tajland moći za 400 eura ili pak u London za 50? Jer sve navedeno moglo bi značiti da su dani jeftinih letova iza nas.

Početni porast cijena aviokarata

Let u 1960-tima je bio rezerviran za one bogate jer si mnogi vožnju zrakoplovom nisu mogli priuštiti. Hoće li putovanje avionom ponovno postati luksuz za rijetke? Iz savjetodavne tvrtke za avio i hotelsku industriju kažu da prvo očekuju porast cijena aviokarata, ali onda i pad.

Anđelko Ćalusić, izvršni direktor savjetodavne tvrtke za avio i hotelsku industriju, navodi: “Veliki broj aviokompanija u lipnju najavljuje aktiviranje linija međutim smanjenih kapaciteta, mjere koje će biti na snazi će uzrokovati to da će cijene biti veće s obzirom na to da će popunjenost aviona morati biti znatno manja nego što je, ali definitivno će se primarno otvarati unutarnja tržišta”.

S najvećeg hrvatskog aerodroma ovih dana polazi jedan let dnevno, onaj za Frankfurt, no to bi se trebalo intenzivirati 11. svibnja kada će ponovno krenuti domaći letovi – za Split i Dubrovnik pa se u zračnoj luci Zagreb pripremaju za posebne mjere. Glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb Lidia Capković Martinek objašnjava: ”Cijelo vrijeme smo mi ovdje radili, naši zaposlenici su koristili zaštitu koja je dostupna, a vidjeli ste da ovdje imamo niz objava i video naljepnica znači pripremamo se na adekvatan način da se provode sve mjere koje su propisane”.

Nošenje maske i potvrde o zdravlju

“Mole se putnici da ne ostavljaju prtljagu bez nadzora jer će iz sigurnosnih razloga biti uklonjena”, poruka je koja će od ponedjeljka biti zamijenjena podsjetnikom za održavanje razmaka i dezinfekciju ruku. Za mjere kojih će se putnici trebati pridržavati u samom zrakoplovu pripremaju se u nacionalnoj aviokompaniji koja je u prošlom mjesecu zabilježila pad prometa od 95 posto, a direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa Slaven Žabo objašnjava: “Te mjere uključuju primjenu zaštitnih sredstava za sve zaposlenike koji dolaze u kontakt s putnicima, korištenje maske rukavica i dezinficijensa, preventivno dezinficiramo svaki dan zrakoplove koji su u prometu, a između letova se pojačano dezinficiraju i kabine”.

Čeka nas era zračne vožnje kakvu do sad nismo poznavali. Putnici će tijekom cijelog putovanja morati nositi masku. Možda će biti obavazne i potvrde o zdravlju. Ali barem će oni koji će letjeti konačno moći nasloniti laktove s obje strane sjedala jer će neki prijevoznici zbog korone ukinuti prodaju srednjih sjedala.

Kada je Naomi Campbell prije godinu dana prikazala svoj ritual čišćenja avionskog sjedala javnost joj se izrugivala. Nitko nije mogao ni zamisliti da će sada tako izgledati stvarnost svakog putnika.

