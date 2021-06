Cijene ića i pića sa Straduna sezonama su punile medijski prostor, ali ove godine o njima se ne piše. Cijene su, barem za sada, strancima sasvim prihvatljive, piše RTL, prenosi RTL.hr

"Dolaze, čak ne pitaju ni za cijene, kaže Katarina Damjanović prodavačica u slastičarnici. „Imamo i svježe cijeđene sokove, i to ih jako zanima, ali sladoledi su naravno broj 1“, dodaje.

A čini se da strancima Dubrovnik i nije tako skup. „U Francuskoj je puno skuplje. Mislim da je cijena dobra, kao i pivo“, kažu Max i Tam iz Francuske.

'Pripremili smo se na cijene, ali su jako razumne'

Čak ni restorani, koji su proteklih godina punili medije visokim cijenama nekima nisu skupi. „Planirali smo ovaj odmor, a cijene u kunama uopće nisu loše. Pripremili smo se na njih, ali jako su razumne. Uživamo u cijenama ovdje, a restorani su fantastični“. kaže Michael iz SAD-a.

A za prihvatljive cijene, čini se dobrim dijelom su zaslužno popusti koje nudi većina kafića i restorana čak i u staroj gradskoj jezgri.

No ugostitelji ističu kako je to opasno. „Vrijeme je popusta, ali ne treba pretjerivati“, ističe Ratko Vuletić. „Namirnice rastu, troškovi rastu, najmovi su isti, a mi imamo to što imamo. Molimo boga da se stvar promijeni“, dodaje.

A hoće li računi iz Dubrovnika ponovo puniti novinske članke najbolje će se vidjeti u srpnju, kada sezona bude u punom zamahu.