JESTE LI VIDJELI MARINELU? Majka troje djece nestala u Puli, očajna kćer moli pomoć: ‘Ostavila je mobitel i ključeve, svuda smo ju tražili…’

Puljanka Marinela Raunić (61) nestala je 13. veljače nakon što je izašla iz svog stana u Tršćanskoj ulici u Puli. Od tada se ovoj majci troje djece gubi svaki trad, a njezina kćer je policiji prijavila majčin nestanak nakon što je prošlo 24sata.

“Jako sam zabrinuta jer ovo nije slično mojoj majci. Nikada nije nigdje otišla, a da se nije javila. Ovaj put čak nije ni mobitel ponijela sa sobom. Brat i ja smo je svugdje tražili i kod rodbine i kod prijatelja, ali nitko ništa ne zna (…) Ujutro sam se spremala za posao, a moja majka je bila budna kao i obično. Ispratila me do ulaznih vrata i sve je bilo kao i inače. Rekla mi je ‘vidimo se kada dodeš s posla’. Moj brat je spavao, a ona je u 9 ujutro otišla iz stana i nije mu ništa rekla. Inače je odlazila samo u trgovinu i kod prijateljice, ali sve bi to trajalo maksimalno tri sata, a i tada bi mi se javljala. Ova situacija je jako čudna i to se nikad prije nije dogodilo. U stanu je ostavila mobitel i ključeve. Majka i ja smo bile jako povezane. Uvijek mi je govorila i provjeravala se o problemima i kada bi ju nešto mučilo. To jutro bilo je obično kao i uvijek, ali nažalost, dan nije završio kao i obično”, ispričala je zabrinuta kćer Romina Raunić za Vijesti.hr.

U PU istarskoj kažu da intezivno rade na pronalasku Marinele, ali da nažalost još nemaju informacije koje mogu pomoći. Marinela Raunić je sitnije tjelesne građe. Visoka je 150 centimetara, ima smeđu kosu i plave oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u zelenu jaknu marke Puma, plave traperice i crvene tenisice. Sa sobom je ponijela tamnoplavu torbu.

U slučaju da netko od građana ima informacije o Marineli trebaju obavijestiti najbližu policijsku postaju ili nazvati na broj 192. Također, informacije se mogu dostaviti i mailom na: nestali@nestali.hr.