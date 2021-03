JESTE LI VEĆ OBAVILI ŠOPING? Pogledajte cijene uskrsnih košarica – jedna namirnica drastično povećava vrijednost

Iako se očekuje rast potrošnje u odnosu na lanjski Uskrs, još je to daleko od 2019. kad smo potrošili milijardu i pol kuna na uskrsne košarice

Počeo je Veliki tjedan, vrijeme kada prosječno hrvatsko kućanstvo do samog Uskrsa potroši i 15 posto više novca nego u ostalim tjednima tijekom godine. Prošle je godine, zbog lockdowna, situacija bila dijametralno suprotna pa je zabilježen pad potrošnje od 14 posto. Dnevnik.hr je odlučio provjeriti kako će izgledati i koliko će koštati ovogodišnje uskrsne košarice.

Cijenu diktira sadržaj

Ove bi se godine mogao zabilježiti i rast potrošnje, jer su cijene uglavnom slične prošlogodišnjima. No, njih diktira sadržaj. Skromna košarica s osnovnim namirnicama koštat će do 700 kuna, nešto bogatija u kojoj su riba i slatkiši oko 1200, a ona s janjetinom i pićima čak do 1800 kuna.

Srećom, sve što će se naći na blagdanskom stolu, može biti iz domaće proizvodnje, no zima ove godine nije išla na ruku proizvođačima. “Proces traje gotovo cijelu godinu. Posijati lučicu, skinuti lučicu, osušiti, pripremiti, sortirati, poslije posaditi. E onda dođe ovo vrijeme… Pa čupaj, očisti, operi, zaveži. Mislim da će biti malo manjka luka našeg domaćeg baš zbog te godine”, govori povrtlar Damir Lukač.

Skuplje, a traženo

No, blagdanski je stol nezamisliv bez šunke, a ona tradicionalna, slavonska, može težiti i više od 12 kilograma. Uz cijenu između 70 i 100 kuna po kilogramu i dalje su vrlo tražene.

“Moje svinje su stare od 10 do 12 mjeseci i onda ide izrada, soljenje… Pet do šest tjedana, nakon toga ide dimljenje, to bude negdje do mjesec dana i onda ide u zrionu. Znači, gotovo godinu i pol da bi bila gotova za konzumaciju”, kaže Zvonko Barić, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Prošle smo godine bili u strogom zatvaranju, pa se sada ipak očekuje rast potrošnje. No, daleko je to od 2019. kada smo tijekom Uskrsa izdvojili oko milijardu i pol kuna.