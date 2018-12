STIŽE DRASTIČNA PROMJENA VREMENA: Negdje će biti snijega, a negdje samo kiša. Ali zato temperatura jako raste

Bit će dosta oborina, a temperature će porasti

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s oborinama – na Jadranu će padati kiša, a u unutrašnjosti oborina na granici kiše i snijega koja se smrzava u dodiru s hladnom podlogom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za četvrtak.

Uglavnom na istoku zemlje mjestimice magla, osobito ujutro.

Vjetar na kopnu većinom slab.

Na Jadranu umjereno i jako jugo i istočnjak, poslijepodne će na sjevernom dijelu okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, a na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku tjedna porast temperature

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula objavio je kako će danas prevladavati oblačno, povremeno s kišom, u unutrašnjosti ponegdje vjerojatno i snijegom, pri čemu će se oborine na kopnu mjestimice smrzavati na hladnoj podlozi. Na Jadranu će probleme stvarati olujno jugo.

U nastavku tjedna i početkom novoga porast temperature zraka pa će ponovno diljem Hrvatske biti iznadprosječno toplo za doba godine, ali promjenljivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, osobito na Jadranu i područjima uz njega.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će slabih oborina, kiše koja se može smrzavati na tlu. Jutarnja temperatura između -8 i -4 °C, a najviša dnevna oko 0 °C.

Središnja Hrvatska bit će pretežno oblačna, a ujutro i maglovita. Povremeno će biti slabih oborina na granici kiše i snijega, koje se mogu smrzavati na tlu uz stvaranje poledice. Jutarnja temperatura između -4 i -1 °C, a najviša dnevna od 0 do 2 °C.

Snijeg u gorju

U gorju će biti susnježice i snijega te također kiše koja će se smrzavati na tlu, a poledica je moguća i u unutrašnjosti Isre. Na sjevernom Jadranu će uz oblačno vrijeme povremeno biti kiše te umjerenog i jakog juga koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od -6 do -1 °C, na moru od 4 do 7 °C, a najviša dnevna od 1 do 4 °C, na Jadranu od 8 do 11 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno. Povremeno će padati kišu koja se u početku može smrzavati na tlu. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između -3 i -1 °C, na Jadranu od 5 do 8 °C, a najviša dnevna između 12 i 14 °C, u unutrašnjosti oko 7 °C.

Od petka će biti promjenjivo i iznadprosječno toplo. “Do kraja ovoga tjedna i početkom novoga od kopnenih će krajeva slabe kiše biti većinom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Temperatura zraka bit će ponovno iznadprosječno visoka.

I na Jadranu toplije nego prošlih dana, ali i promjenljivo uz mjestimičnu kišu, osobito na sjevernom dijelu.