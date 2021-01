JESTE LI SPREMNI? TEMPERATURE PADAJU I DO -15°C! Vakula: ‘Izdano je upozorenje na hladni val koji može utjecati na zdravlje’

Zimski ugođaj ovoga tjedna još više će potvrđivati hladnoća i temperaturni ‘minusi’, zbog kojih čak postoji i upozorenje na hladni val

Premda će sljedećih dana biti povremenog snijega – vjerojatno najčešće u četvrtak, kada su pahulje ponovno moguće i na Jadranu, i to ne samo sjevernom, nego i južnije, pa čak i na nekim dalmatinskim otocima – zimski ugođaj ovoga tjedna još više će potvrđivati hladnoća i temperaturni “minusi”, zbog kojih čak postoji i upozorenje na hladni val koji može utjecati na zdravlje.

Srećom za mnoge, uz gotovo svakodnevno barem malo sunčanih sati, od utorka do četvrtka dnevna temperatura zraka bit će uglavnom iznad 0 °C, a cjelodnevni “minusi” nakon ponedjeljka ponovno će biti česti od petka, vjerojatno ne samo u gorju, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

U utorak djelomice sunčano

U noći i u utorak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu mjestimice će još pasti malo snijega, a zatim sunčana razdoblja. Jutro hladno uz temperaturu između -5 i -2 °C, a najviša dnevna oko 0 °C. Još hladnije jutro bit će u središnjoj Hrvatskoj, osobito uz granicu sa Slovenijom, gdje će se već tijekom noći djelomice razvedriti, a ujutro ponegdje može biti magle. Danju barem djelomice sunčano, oblačnije prema večeri. Na Banovini najniža temperatura tijekom noći i jutra mjestimice niža od -5 °C, a danju oko 0 °C, javlja u detaljnijoj prognozi za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Najhladnije jutro u gorju, uz temperaturu između -9 i -5 °C. Uz više oblaka u noći i ujutro još može biti slabog snijega, osobito u Lici, a danju će uz sunčana razdoblja temperatura porasti na vrijednosti između -4 i -1 °C. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a poslijepodne porast naoblake. Umjerena i jaka bura tijekom dana će oslabjeti i okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, osobito prema otvorenom.

Umjerenog sjeverozapadnjaka uz umjereno valovito more bit će i na srednjem Jadranu, no ujutro će još uz obalu biti bure i sjevernog vjetra. Uz pretežno sunčano vrijeme temperatura će biti oko 9 °C, u unutrašnjosti Dalmacije oko 6 °C, ali nakon mjestimičnih jutarnjih temperaturnih “minusa”. Pretežno sunčano bit će i na jugu Hrvatske, uz najvišu temperaturu između 8 i 11 °C. Nakon slabe do umjerene bure zapuhat će sjeverozapadni vjetar.

I dalje hladno, uz vjetar i povremene oborine

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a povremenog snijega bit će ponajprije u gorju, u četvrtak moguće i drugdje. I dalje će biti hladno, osobito ujutro, a osjet hladnoće pojačavat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. I na Jadranu barem djelomice sunčano, a u četvrtak valja računati na povremenu kišu, osobito u Dalmaciji. Umjeren sjeverni vjetar i bura u četvrtak će ponovno pojačati, a uz slabljenje vjetra u petak jutro će biti hladnije, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Sve hladnije prema kraju tjedna

Povoljnije su jutros prilike u odnosu na jučer. Pretežno vedro je na sjeverozapadu zemlje i duž većeg dijela obale. Oblačnije je u unutrašnjosti, osobito gorju, i na istoku zemlje, gdje još može biti pojave slabog snijega, prognozirala je za N1 meteorologinja Tea Blažević. Slabe oborine može biti i na jugu zemlje, gdje može pasti koja kap kiše. Sutra malo snijega može pasti u gorju, Posavini i Baranji, dok se u četvrtak ponovno povećava vjerojatnost za snijeg diljem unutrašnjosti.

Oborina će biti i na potresom pogođenom području, gdje je moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača od nekoliko centimetara. Koja pahulja izgledna je i na dijelu obale, i to ne samo sjevernog Jadrana, već i južnije, pa i na otocima. U četvrtak nas čeka i nova epizoda bure, koja će ponovno biti olujna na udare i pojačavat će dojam hladnoće. Na kopnu će umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak lokalno imati jače udare.

Sve hladnije će biti prema kraju tjedna, osobito tijekom noći i jutra. U danima vikenda temperature bi se u dijelovima Gorskog kotara mogle spuštati i do -15. U nizinama središnje Hrvatske bit će oko -7, -8, i do -9, na istoku zemlje. Hladno će biti i duž obale, moguće i do -4 na riječkom području, u Splitu i do -2, dok će u zaobalju biti znatno hladnije, moguće i do -9 na području Imotskog i Gračaca. Stoga ne čudi da DHMZ upozorava na nadolazeći val hladnoće, ističući kako hladni val, slično kao i topli, može djelovati na zdravlje svih nas.

Stiže nova porcija hladnog zraka

RTL javlja kako je pravi zimski početak tjedna, ali da su se odmicanjem ciklone dalje na jugoistok kontinenta prilike već počele malo smirivati, a promet normalizirati. No, neće to biti dugotrajno, jer sa sjevera se približava nova porcija hladnog zraka. Utorak ujutro vrlo hladno na zapadu unutrašnjosti i u područjima nakon noćne vedrine. Hladnoća malo umjerenija uz zaostale obale na istoku zemlje i dijelu gorja gdje još nakratko može biti lepršanja pahulja. Sunčanije, ali također hladno i na moru. Srećom, bura i tramontana postupno popuštaju.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima postupan porast naoblake sa zapada, no oborine će izostati. Jednako kao i neki značajniji vjetar, ali će ostati prilično hladno uz najvišu temperaturu tek oko 1 ili 2 °C. Na istoku zemlje sredinom dana djelomice sunčano, a oblačnije će opet biti tek navečer. Uglavnom suho, ali hladno uz jedva pozitivne vrijednosti temperature.

U Dalmaciji pretežno sunčano i mirnije nego jučer. Bura će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, samo na otvorenome moru jak. No, bit će to zubato sunce uz oko 10 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju poslijepodne više oblaka i samo kraća sunčana razdoblja. Ne očekuju se oborine, a i ovdje će oslabjeti bura i tramontana te okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura uz obalu između 5 i 8 °C, dok će se u gorju nerijetko ostajati u minusu.

Idućih dana na kopnu i moru

U nastavku tjedna na kopnu promjenjiva naoblaka i zubato sunce. Najmanje sunca u četvrtak kada će se na postojeći tanji pokrivač u nizinama izgledno dodati još koji cm, nešto više u gorju. Bit će i dalje vrlo hladno, no još izraženija, potencijalno i opasnija hladnoća stiže od petka te osobito u danima vikenda kada se lokalno i u nizinama živa u termometrima može spustiti ispod -10 °C.

Na moru vrijeme po buri i tramontani, ali barem djelomice sunčano. Tek je u četvrtak prijepodne uz prolazno više oblaka moguće sporadično malo kiše, lokalno susnježice. Temperature i ovdje sve niže, pa je od petka na obali pa i na samim otocima moguć mraz.

Bit će ovo pravi zimski tjedan, ali uz manju količinu oborina. U višem gorju snijega već ima i više nego dovoljno, više nego cijele prošle zime. Na Banovini je pak vjerujemo i tanji pokrivač previše, a treba se dodatno na tom području pripremiti i na vrlo niske temperature, osobito noćne, javlja RTL.