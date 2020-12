JESTE LI SPREMNI NA NOVA PRAVILA KUPOVANJA? Trgovac opisao što se sve mijenja, ali jedno je sigurno: ‘Za blagdane neće biti redova…’

Ovo je već treći set mjera kojem se trgovci prilagođavaju, ističe Ćupić

Denis Ćupić, predsjednik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara Hrvatske udruge poslodavaca, za RTL Danas je komentirao kako nova ograničenja koja stupaju na snagu za tri dana ne bi trebala ozbiljno poremetiti rad trgovina.

“Ljudi neće čekati u redovima jer su naši trgovački centri toliko veliki da ljudi bez problema mogu držati distancu uz sve uvedene mjere”, rekao je Ćupić te dodao je ovo već treći set mjera kojima se trgovina prilagođava.

“Ovakvih sličnih mjera se mi već jedno vrijeme i pridržavamo. Postoji automatizirani sustav brojenja posjeta i naše službe fizičke zaštite, koje prate sve te brojke, su već sada instruirane da kada bi došli do 90 posto maksimalnog broja, izađu zaštitari na ulaze i počnu ograničavati da ne bi prešlo prekomjerni broj”, objasnio je.

Većina trgovina već broji kupce na ulazu

Naglasio je da već sada postoji ograničenje broja ljudi u trgovinama.

“95 posto trgovina u Hrvatskoj, pogotovo one veće od 50 kvadrata, imaju sustave brojanja koji se nalaze u onim lukovima na ulazima u dućan koji se oglase ako ste nešto ukrali iz dućana”, rekao je.

Otkrio je da smo na oko 25 posto pada posjeta trgovinama, a od kada je počeo prvi lockdown, posjeta stalno pada.

“Trgovine u Hrvatskoj općenito imaju manje posjete od Italije i Rumunjske koje su usporedive s nama. Hrvatska ima oko 35 posto manju posjetu, a ja dalje računam na pad posjeta u 12 mjesecu zbog cijele situacije koja je. Mislim da velikih gužvi neće biti”, zaključio je.

Ovako će to izgledati sve do 10. siječnja

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na sjednici Vlade ponovio je odluke koje su predstavili jutros na Nacionalnom stožeru te koje će se primjenjivati od 12. prosinca do 10. siječnja.

“Broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici ili centru ograničit će se tako da u onim prodavaonicama u kojima imaju do 10 kvadratnih metara neto površine prodajnog prostora može biti samo jedan kupac, a za one od 11 do 100 za svakog kupca mora biti najmanje 10 kvadratnih metara. Od 101 do 200 za svakog kupca mora biti osigurano 12 kvadratnih metara, a za prodavaonice od 201 do 2000 kvadratnih metara najmanje 16 kvadratnih metara za kupca. Za one s više od 2000 kvadratnih metara za svakog kupca moraju osigurati 20 kvadrata. U trgovačkim centrima najmanje 16 kvadratnih metra za svakog kupca”, objasnio je Božinović.

Također je istaknuo da prodavaonice i trgovački centri moraju istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca i strogo se moraju pridržavati tog ograničenja.

“Za one s više od 2000 kvadratnih metara i trgovačke centre uvode se i dodatne epidemiološke mjere kao obustava organiziranog prijevoza za kupce, sprečavanje ulaska prekomjernog broja kupaca, uvođenje redara koji će spriječiti ulazak kada je broj viši od 90 posto maksimalno dopuštenog broja”, zaključio je Božinović.

