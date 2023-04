Na izvanrednih prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Varaždina SDP-a je osvojila natpolovičnu većinu mandata u tom predstavničkom tijelu, 12 od 21.

HDZ koji je na izbore izašao u koaliciji s HSU-om osvojio je 14,06 posto glasova, odnosno tri mandata, dok su Narodna stranka – Reformisti i Nezavisna lista Dubravke Novak osvojile po jedan mandat.

Reformisti su dobili 6,70 posto podrške građana, a Nezavisna lista Dubravke Novak 6,55 posto.

Na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Čabra u nedjelju nezavisna lista gradonačelnika Čabra Antonija Dražovića dobila je 48,23 posto glasova, ili sedam od 12 vijećničkih mjesta toga vijeća.

Lista HDZ-a osvojila 26,7 posto, a lista SDP-a 25,06 posto, objavio je Grad Čabar.

'Potop HDZ-a'

Tako će u Gradskom vijeću Čabra biti sedam vijećnika Dražovićeve nezavisne liste i po tri HDZ-a i SDP-a.

Na otoku Ugljanu pak, u općinama Kali i Kukljica, HDZ je također izgubio. U Kalima je od 670 glasova dobio 191 (29 posto), dok je u Kukljici od 455 glasova dobio tek 99 (22 posto).

Na rezultat HDZ-a osvrnuo se predsjednik Fokusa, Davor Nađi.

“Pokušavam naći naslove “Potop HDZ-a” ili nešto u tom stilu, ali za sada ništa. Naime, jučer su u nizu gradova i općina održani izvanredni lokalni izbori za gradska i općinska vijeća. I baš svuda je HDZ kvalitetno potučen do razine da su svi gradonačelnici i načelnici osvojili sa svojim listama natpolovične većine u gradskim i općinskim vijećima, a HDZ učinili nebitnim. No dobro, rano je još… Možda bude nešto u medijima i o tome do kraja dana…”, napisao je Nađi na Facebooku.