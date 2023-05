Svojedobno je riječ Unplugged proslavio poznati televizijski kanal MTV, a sada mu konkurenciju radi grad Dubrovnik. Naime, na jugu odsad mora biti tišina, jer gradska uprava je odlučila poslušati tisuću stanovnika stare gradske jezgre i u potpunosti maknuti zvučnike sa zidina kao i zabraniti postavljanje novih. Ugostitelji sa Straduna revoltirani, a gradonačelnik i više nego odlučan.

Tim se riječima RTL-ova urednica i voditeljica Direkta Mojmir Pastorčić najavila prilog Marije Pajić Bačić, koja se pozabavila ovom temom te je porazgovarala s građanima bisera Jadrana.

"Stvarno ljudi spavaju s čepićima, a netko s tabletama! Bude stvarno nemoguće", kaže Tonći Karužić, stanovnik dubrovačke jezgre.

A kako se čini ovog ljeta u Gradu pod Srđem mogao bi zavladati muk! Naime, Dubrovnik postaje prva unplugged zona, sa zidina se miču zvučnici i pojačala, a zabranjuje se i postavljanje novih. Sve kako se Grad ne bi pretvorio u muzej u kojem nitko više ne živi.

'Vrlo oštro sankcionirati'

"Jasno sam rekao da ćemo vrlo oštro sankcionirati sve one koji emitiraju pretjeranu buku - mi moramo znati da jezgra nije samo izvor prihoda već mjesto gdje žive stanovnici i da mora postojati kompromis i jednih i drugih", poručuje gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković.

Ovlašteni mjeritelji buke, inače tvrtka iz Splita - već su krenuli patrolirati, a pale su i prve žrtve. Mnogima omiljeni kafić sa Straduna zbog zabilježena 74 umjesto dopuštenih 55 decibela kažnjen je novčano, ali i oduzimanjem stolova na tjedan dana. Ako im se ova greška 'omakne' još dva puta, ostaju bez stolova trajno.

"Mi bi htjeli da se razjasni što je buka, je li to od muzike ili - govorimo o 22:15 kada je na terasi bilo stotinjak ljudi koji sami po sebi rade buku od 70 - 80 decibela", objašnjava suvlasnik ugostiteljskog objekta, Davorko Obuljen.

Ne mogu se načuditi

Usporedbe radi, razgovor između dvije osobe na udaljenosti jedan metar stvara 55 decibela, dok buka gradskog prometa stvara čak 100 decibela.

Po novom, glazba će se U Dubrovniku moći reproducirati isključivo 'unplugged' glazbalima, čime će povijesna jezgra postati prva takva zona. I dok su stanovnici stare jezgre oduševljeni, drugi se ne mogu načuditi ovakvoj odluci.

"Mislim da je to glupo, ljeto je, trebali bi se svi zabavljati - ne znam kome to smeta", kaže Leon Kožul iz Dubrovnika.

"Pa to je grozno! To je sve što mislim. Postoji li što ljepše od sjedenja vani na terasi i uživanja u glazbi? Bilo bi baš razočaravajuće da nije tako", kaže Amy iz Engleske.

"Mi u Americi to nikad ne bi dopustili, mislim da se morate za to boriti, glazba i ljepota ovdje - to je bit", kaže Barbara iz Amerike.

Buka autobusa proizvodi otprilike 40 više decibela no što je dopušteno glazbi iz zvučnika na jednoj od najpoznatijih hrvatskih ulica koju najčešće nazivaju i zlatnom kokom turizma! Uostalom, možda je doista najbolje rješenje da brojni turisti jednostavno prelete preko Dubrovnika, izbace novce iz aviona i samo nastave dalje. U tišini, naravno!