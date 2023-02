Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je u srijedu da će se, nakon odluke o ukidanju Zakona o izbornim jedinicama, vidjeti koje su mogućnosti za revidiranje popisa birača.

“U idućem razdoblju ćemo pripremiti izmjene Zakona o izbornim jedinicama i revidirati podatke iz registra birača. On u najvećoj mjeri počiva na evidenciji prebivališta”, istaknuo je Malenica u izjavi medijima nakon sjednice Vlade.

U vezi razlika između popisa birača i popisa stanovništva najavio je da će njegovo ministarstvo sjesti s MUP-om i “vidjeti koje su mogućnosti" kako bi se brojevi uskladili. Naime, trenutno je na popisu birača nešto više od 3,6 milijuna osoba, dok je popis stanovništva pokazao da u Hrvatskoj živi nešto više od 3,8 milijuna stanovnika.

Napomenuo je da se popis birača zasniva na podacima o boravištu i prebivalištu građana, a u razmatranju o mogućnostima usklađivanja sa stvarnim stanjem u obzir se mora uzeti i nedavna odluka Ustavnog suda, koji je presudio da je MUP odjavom prebivališta po službenoj dužnosti građaninu povrijedio pravo na slobodu kretanja.

“Samim time se doveo u pitanje postupak policijskih postaja po pitanju nadzora i kontrole prebivališta i boravišta samih građana”, rekao je.

Razmišlja se o usklađivanju tih podataka s onima iz drugih registara, a također će se pokušati podići svijest građana da aktualiziraju svoje podatke.

Na opasku novinara kako nije teško shvatiti da je na popisu birača više nego što ih je u stvarnosti, Malenica je ustvrdio da je popis stanovništva “statistički podatak”, dok je registar taj koji utvrđuje koliko ima birača.

“Registar birača je važeći, on utvrđuje broj birača u datom trenutku. Mi ćemo u narednom razdoblju posvetiti tome pažnju”, rekao je Malenica.

Najlakše bi bilo utvrditi koliko svaka jedinica ima birača, bez prekrajanja

Ministar je inače u HRT-ovoj emisiji 'A sada Vlada' na ovu temu rekao da bi u vezi s izmjenom Zakona o izbornim jedinicama najlakše bilo utvrditi koliko svaka jedinica ima birača i sukladno tome doći do broja zastupnika, bez prekrajanja izbornih jedinica jer je to uvijek kompleksno.

Kazao je da je mijenjanje granica uvijek složen i kompleksan potez jer tu se traži da jedinice budu jednake veličine, što bi po hrvatskom sustavu bilo oko 360.000.

"Ako krenemo s postojećim izbornim jedinicama, prije svega ovim iz istočne Hrvatske gdje nedostaje određeni broj birača, to bi značilo povlačenje prema zapadnom dijelu Hrvatske. To je jedna kompleksna aktivnost", ocijenio je.

Građani se identificirali?

Istaknuo je da bi puno lakši model bio da u postojećim izbornim jedinicama, koje su na snazi 23 godine "i građani su se već s njima identificirali" - ide na razmjeran sustav, da se bira ovisno o broju birača.

"Najlakše bi model bio da utvrdimo koliko svaka jedinica ima birača i sukladno tome dođemo do broja zastupnika, bez prekrajanja. To je najlakša varijanta i zapravo bi se kroz to poštivalo načelo jednake težine glasa, no ne bih sad detaljnije govorio o nekom modelu", naglasio je.

Malenica je dodao i kako ima prijedloga da svaka županija bude izborna jedinica i kako to također nešto što je na tragu stava Ustavnoga suda da se prati teritorijalni ustroj.

Za mogućnost povećanja broja saborskih zastupnika (sa 151 na 159) rekao je kako to nije realno. "Mislim da ćemo se kretati u okviru postojećeg broja zastupnika kojeg imamo u Saboru", dodao je.

Ministar je poručio da se mora dobro promišljati da novi model bude održiv u desetak izbornih ciklusa, no pri izmjeni zako

Malenica: Nekim sucima nisu se svidjele sigurnosne provjere

A komentirajući odluku Ustavnog suda o ukidanju članka iz Zakona o sudovima, kojim se za suce propisuje periodična sigurnosna provjera svakih pet godina, Malenica je poručio da će Vlada tu odluku poštivati, ali se s njom ne slaže.

“Sigurnosne provjere su postojale i prije njihova unošenja u zakon”, istaknuo je Malenica i dodao da je zakon izmijenjen prošle godine, nakon niza afera među sucima, kada je povjerenje građana u sudstvo bilo na niskoj razini.

Također se ne slaže s tvrdnjama kojima je obrazloženo njihovo ukidanje. Rekao je da se sudskim provjerama ne presumira krivnja sudaca niti bi time izvršna vlast imala utjecaj na izbor i imenovanja sudaca.

“Kod sigurnosnih provjera, izvršna vlast, Ministarstvo pravosuđa ni SOA, ne bi imala utjecaja, već bi to bilo isključivo u nadležnosti Vrhovnog suda, koji bi mogao pokrenuti ili ne pokrenuti stegovni postupak ako se utvrde određene prepreke”, rekao je Malenica.

Na tvrdnju novinarke o tome da se nekim sucima nisu svidjele sigurnosne provjere, Malenica je odgovorio potvrdno.

“To je činjenica”, rekao je Malenica, ali to ne vidi kao "pljusku njemu", i smatra kako to ne znači da su suci nedodirljivi.