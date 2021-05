JESTE LI OSJETILI POTRES? Treslo se kod Zagreba i Banije, dosadašnji podaci pokazali jačinu od 2,4 po Richteru

Područje između Lekenika i Jastrebarskog zatreslo se u ponedjeljak nešto prije 15 sati. Prema podacima EMSC-a, potres je iznosio 2,4 po Richteru.

Prema prvim informacijama, osjetili su ga ljudi s područja Banije, ali i zagrebačkog područja. Neki su građani komentirali da su im se stvari po kućama i stanovima tresle. “Kratko i brzo, sve se streslo”, stoji u jednom od komentara na stranici EMSC-a.

M2.4 #earthquake (#potres) strikes 23 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/CUhPtXg1bL

— EMSC (@LastQuake) May 24, 2021