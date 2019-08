JESTE LI IH PRIMIJETILI? NA SVAKOM SU KORAKU! Dostavljači na biciklima poharali Zagreb, nose BAŠ sve – od tortilje do flastera

U slučaju da vas boli glava, a ne da vam se do ljekarne ili ste pak gladni, a baš vam se sada ne da ići u nabavku za ručak – tu uskaču oni

Tko god je metropolom prošetao zadnjih par mjeseci mogao je zamijetiti dostavljače na biciklima. Dok su neki obučeni u plavo, drugi furaju žutu boju. Zašto? Zato što su plavi dostavljači s mobilne aplikacije Wolt, a ovi žuti dostavljaju za Glovo. U slučaju da vas boli glava, a ne da vam se do ljekarne ili ste pak gladni, a baš vam se sada ne da ići u nabavku za ručak – tu uskaču oni.

Oni će dostaviti sve za manje od pola sata, točnije, trebat će im otprilike 20 minuta. Flaster, WC papir, tortilja ili kolač – sve to stiže na vašu adresu i koštat će vas tek 5 kuna, piše RTL. Dostavljač Neven kaže da Zagrepčani imaju zaista svakakve zahtjeve, a jedan od njih želio je dostavu na tramvajsku stanicu.

Imaju prilagodljivo radno vrijeme, a i dobro zarađuju

“Cilj je bio da omogućimo ljudima da naručuju iz restorana koji nisu imali dostavu, od azijske kuhinje, kolača i sladoleda”, rekao je za RTL ​Damir Krešo, menadžer tvrtke za dostavu. Jedna od aplikacija je u vlasništvu Finca, a druga je vlasnik Španjolac. Ono što je posebno kod ovih tvrtki jest da su uveli dostavu u restorane koji to do tada nisu planirali uvesti.

“Ja znam isto tako da se, kad sam bolestan i ležim, neću ustajati i radije ću poslati nekoga po čaj, med i limun”, kaže Teo Širola, direktor tvrtke za dostavu. Dostavljači imaju prilagodljivo radno vrijeme, a i može se dobro zaraditi. Kažu da će uskoro preuzeti i ostatak Hrvatske. Dostavljač Leon komentirao je da mu je super to što se jedan tjedan može ubiti od posla, a tjedan i pol se odmarati.

Satnica za dostavljače može ići do 50 kuna, no to ovisi o tome koliko rade. Posebnost ove aplikacije je i to što ne dostavljaju samo hranu nego i druge stvari koje korisnici požele, poput primjerice flastera, maramica, novina… Dostavljači Wolta i Glova rade na biciklima, motorima, automobilima, a kada završe jednu dostavu, odmah hitaju na drugu. Njihovi ruksaci su teški maksimalno devet kilograma.

“Pokrili smo više manje Zagreb, postoje oni uz brdo dijelovi, ali to je malo teško s biciklom. Plan je da se širimo na Split i Rijeku još, to su gradovi koji su dovoljno veliki”, rekao je Širola.