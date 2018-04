JESTE LI I VI DOBILI OVU PORUKU U INBOX? ‘Pozovite sve prijatelje i rodbinu, učinite sve da 450.000 ljudi kaže ‘NE’ sotoneriji’

Hrvatska je konačno ratificirala Istanbulsku konvenciju, no neki se s time ne mogu pomiriti.

Istanbulska konvencija nakon puno godina zakašnjenja ratificirana je u Hrvatskom saboru, no njeni protivnici ne posustaju. Proteklog su vikenda stigli na glavni zagrebački trg gdje su s transparentima poput “Pobjeđuje moralna i znanstvena Hrvatska” i “spol = rod”, ponovno spominjali rodnu ideologiju koja, kako kažu, ‘zbunjujuće i pogubno utječe na hrvatsko društvo’.

Iako je Konvencija ratificirana u nacionalnom parlamentu, dakle na najvišoj razini je prihvaćen jedan međunarodni ugovor, protivnici Istanbulske ne vide nikakav problem zašto ona sad ne bi mogla biti i otkazana.

‘Primjer Brexita pokazuje da je netočna tvrdnja onih koji govore da se međudržavni ugovor ne može otkazati na temelju volje naroda izrečene na referendumu’, rekla je koordinatorica inicijative Kristina Pavlović.



A kako bi našli ljude koji će se usprotiviti Konvenciji, agitiraju i na društvenim mrežama pa se tako sada Facebookom širi ova poruka.

‘Poštovani, prikupljanje potpisa za referendum protiv IK ide od 13. do 27.05.18…uključite se na vrijeme, pozovite sve svoje prijatelje, rodbinu, susjede! Bitno je, prebitno! Rodna sotonska ideologija ne smije zaživjeti u našem društvu! Na nama je da djeci i unučadi ostavim zdrav kršćanski identitet! Podijelite ovu poruku svima! Ako sad zakažete, ostanete ravnodušni, sutra ne znam kako ćete svojoj djeci pogledati u oči! Zato, učinite sve da 450.000 ljudi kaže NE sotoneriji. Srdačan pozdrav i svako dobro!’, stoji u poruci.

Inače, što se povlačenja iz međunarodnih ugovora tiče, sve zapravo ovisi o uvjetima koji su istaknuti u samom ugovoru pa se tako može reći da je praktički nemoguće istupiti iz Međunarodnog sporazuma o građanskim i političkim pravima, što se potvrdilo i u trenutku kad je Sjeverna Koreja željela istupiti pa joj je to bilo onemogućeno.

No, istina je da se u praksi, zbog načela suverenosti, svaka država ima pravo povući iz bilo kojeg ugovora i time prestati poštivati njegove odredbe. Zakonitost takvog čina iščitava se iz suglasnosti, odnosno nesuglasnosti društva s tom odlukom. Ipak, prilikom povlačenja iz međunarodnih ugovora treba na umu imati jednu vrlo bitnu stvar, a to je da u takvoj situaciji, zemlja koja se odlučila na takav potez može zasigurno očekivati određene, nazovimo ih, sankcije od drugih potpisnika ugovora. Upravo to danas gledamo i samom slučaju Brexita, na kojeg se protivnici Istanbulske pozivaju, a prema kojem će Ujedinjeno Kraljevstvo imati drugačije gospodarske, trgovačke i političke odnose s ostalim zemljama članicama EU.