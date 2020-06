JESTE LI GLEDALI OVO? Beljak: ‘Nema ničeg dobrog u programu HDZ-a, to je suludo’; Stier: ‘Hrvatska ne želi ovakve bahate nastupe…’

Na RTL-ovu sučeljavanju bili su samoborski gradonačelnik i HSS-ovac Krešo Beljak i bivši HDZ-ov europarlamentarac i ministar Davor Ivo Stier, inače poznat kao bivši kritičar premijera Plenkovića

Za 7. izbornu jedinicu, odnosno Samobor, bit će vrlo napeta bitka. O njoj su u RTL Direktu, na “sučeljavanju”, pričali samoborski gradonačelnik i HSS-ovac Krešo Beljak i bivši HDZ-ov europarlamentarac i ministar Davor Ivo Stier, inače poznat kao bivši kritičar premijera Plenkovića.

Duel ovog dvojca vodila je novinarka Mojmira Pastorčić, a njihov razgovor prenosimo u cijelosti:

OČI U OČI PRED KAMERAMA; Ćorić: ‘Podigli smo plaću za 1100 kuna’; Grčić uzvratio: ‘Plaću dižu poduzetnici, ne država’

Gospodine Beljak, vi smatrate da HDZ nema nikakav program, njihov jedini plan je opljačkati Hrvatsku? To ste danas rekli.

BELJAK: Gledajte, ne razumijem kakav izborni program bi trebala imati stranka koja je četiri godine na vlasti. Dakle, Plenković bi prije svega trebao reći “Imamo previše ministarstava, pa ćemo sad smanjiti.” Ali on nije rekao da su pogriješili. Dakle, on laže kad govori da će smanjiti broj ministarstava i državnih dužnosnika. Sad je imao priliku to napraviti, u četiri godine, a čak nije ni rekao da je pogriješio i da će to ispraviti. To su šarene laže, HDZ-ov program… Svi HDZ-ovi programi, od 1990. i Franje Tuđmana, čije je prvo obećanje bilo “Hrvatska lisnica u hrvatskom džepu”, a danas su sve hrvatske banke u vlasništvu stranaca. Od tog prvog do zadnjeg obećanja, koje više nitko ne gleda, su laži. HDZ-ov jedini program je kako što bolje i temeljitije opljačkati Hrvatsku.

STIER: Zato u Samoboru imamo šetalište dr. Franje Tuđmana i ponosni smo na to. I četiri godine imali smo rejting “smeće”, a sad investicijski rejting. I sad, usred ove krize opet potvrđen. Prosječna plaća narasla je 1747 kuna i sad je na 6700, a želimo u narednom periodu da dođe do 7600 kuna. To nisu samo obećanja, to su rezultati. Dakle, ova Vlada nosila se vrlo uspješno s pandemijom, ali i ekonomskom krizom, najvećom u svijetu od 1929. Ono što 5. srpnja građani moraju odlučiti, žele li eksperimente. Žele li možda dati povjerenje Davoru Bernardiću ili žele Andreja Plenkovića, žele jednu vlast koja zna kako da Hrvatska bude sigurna.

Gospodine Stier, želite li se referirati na SDP-ov program?

STIER: Ljudi koji su predstavili taj program… Gospodin Grčić, pogledajte koji su rezultati. Kolika je bila iskorištenost fondova kad je bio ministar, devet posto. Došli smo na 94 posto. To vam pokazuje kolika je razlika uspješnosti i sposobnosti ove Vlade u odnosu na onu prije. Dok je bila SDP-ova Vlada, dok su izlazile iz recesije sve europske zemlje, mi smo i dalje padali. Za vrijeme ove Vlade rastao je BDP po stopi od tri posto. Imali smo četiri kruga poreznog rasterećenja, da bude više novca kod građana i poduzeća. Idemo sad to nastaviti, da porez na dohodak smanjimo sa 24 na 20 posto, da naši radnici imaju više novca. Idemo na to da i naši obrtnici i mali poduzetnici imaju više sredstava. Da porez na dobit smanjimo sa 12 na 10 posto, da bismo obranili i obnovili hrvatsku ekonomiju.

Gospodine Beljak, jeste pročitali program HDZ-a, ima li ijedna stvar koja je dobra?

BELJAK: Nema, to je suludo. Oni će do kraja uništiti lokalnu samoupravu. Porezi s kojima se hvali gospodin Stier, da su ih smanjili, jesu prihod lokalnih zajednica. To znam kao gradonačelnik i gospodin Stier to možda ne zna, ali sad ću ga naučiti. Dakle, to znači manje asfalta, manje komunalnih akcija… To je napravila HDZ-ova Vlada. Odrekli su se poreza lokalnih samouprava, a ne svog poreza. Dapače, u ovom mandatu su povećali izdatke države, smanjili državne investicije, napravili sve ono što uvijek rade, zlo za Hrvatsku. Nadam se da će tome 5. srpnja doći kraj i nadam se da će kolega Stier 6. srpnja na more jer kolege iz Restart koalicije i ja već ćemo u ponedjeljak početi raditi.

STIER: Hrvati ne žele ovako bahate nastupe, žele doista rješenja. Znate kad smo imali poreznu reformu da je više u globalu ostalo lokalnoj samoupravi. Ono što bi Samobor mogao puno bolje, jest koristiti europske fondove.

BELJAK: Izbili ste nam 20 milijuna kuna iz džepa. Samobor je jedan od najboljih gradova po izvlačenju iz fondova, gotovo 200 milijuna kuna.

STIER: Ljudi žele konkretna rješenja. Ponudio sam točne brojke, kako je bilo u vrijeme lijeve vlade i sad.

Gospodine Stier, ima li ijedna stvar koja je dobra u Restart programu?

STIER: Ima puno dobrih želja, ali ljudi koji bi to trebali ispuniti, su već pokazali da to ne znaju učiniti. Govorio sam o gospodinu Grčiću dok je bio ministar. Primjerice, u povlačenju europskih fondova. Realizacija dok je bio ministar, jedan posto.

Mnogi su SDP-ovci prije dvije godine mislili da je Bernardić nesposoban voditi stranku, ali sada svi u Restartu misle da će on biti dobar premijer. Što se promijenilo?

BELJAK: Dogodilo se čudo, dobio je EU izbore, onda i predsjedničke, pa da je privukao široku i pobjedničku koaliciju, pa da će postati premijer je čudo. Ne bih govorio o čudima, prije bih govorio da se boje svi koji govore da je nesposoban. On nije savršen, osim gospodina Plenkovića, on nema greške, to je tako s ljudima u HDZ-u. Kakav god Bernardić bio, mi smo svemirski brod za HDZ, ako ništa drugo, barem po poštenju.

Kritizirali ste Andreja Plenkovića. Što se promijenilo kod vas u odnosu prema njemu?

STIER: Mi smo demokratska stranka i tu smo doista napravili jedan iskorak. Sudjelovao sam kao politički tajnik u promjeni Statuta. Mi smo izabrali vodstvo na najdemokratičniji način, to druge strane nemaju. Imamo pluralizam, možemo imati različita mišljenja, a opet zajednički raditi na tome što mislimo da je najbolje za Hrvatsku, da bude sigurna. U tom pogledu, svaka kritika je dobrodošla kada želi biti konstruktivna. Takva su bile i moje. I danas zajedno radimo kao što smo rekli za vrijeme unutarstranačke kampanje, da nakon unutarstranačkih izbora idemo svi zajedno raditi na pobjedi HDZ-a, ne zbog HDZ-a nego jer je to dobro za Hrvatsku. U drugim strankama se izbacuje ljude ako misle drugačije. Evo, meni je drago, kolegica Marijana Petir, koja je s nama na listi, koja će doista biti vrlo aktivna u Saboru. Jako smo dobro surađivali u EU parlamentu i žao mi je što je bila izbačena iz HSS-a. Mi smo jedna demokratska stranka, gdje doista se može različito misliti.

BELJAK: Zašto ste Milinovića izbacili?

STIER: Upravo zato jer su tu bile različite percepcije.

BELJAK: Pa vi meni spočitavate da sam nekoga izbacio.

STIER: S nekim se stvarima nisam slagao i to stoji, ali ono što jest istina, mi imamo mjesta, imamo širinu i s tom snagom možemo ponuditi rješenja za Hrvatsku u ovoj situaciji, gdje ljudi moraju 5. srpnja izabrati koga žele da vodi Hrvatsku u najvećoj krizi u zadnjih sto godina. Mislim da tu dilema nema, Andrej Plenković je pokazao da ima sposobnost u kriznim situacijama učiniti da Hrvatska bude sigurna zemlja.

BELJAK: Moram aplicirati… Glavna agenda Davora Ive Stiera je bila očistiti HDZ od korupcije, to ste zaboravili?

STIER: Ništa nisam zaboravio. Kažem i danas… Uvijek govorim, i to je dobro da imamo te standarde, da je nulta tolerancija… Vidite, oko korupcije postoje dva pristupa, oni koji žele zataškati i oni koji idu do kraja. Ja sam za onu politiku koja želi ići do kraja.

BELJAK: Odustali ste od borbe protiv korupcije.

STIER: Ništa ja nisam odustao, uvijek sam govorio da korupcija ima ime i prezime.

Recite zašto mislite da bi Davor Bernardić bio dobar premijer, a zašto Andrej Plenković ne bi? I obrnuto, zašto bi Plenković bio dobar, a Bernardić ne?

BELJAK: Zbog toga što gospodin Plenković nije u četiri godine priznao nijednu pogrešku, a onaj tko radi i griješi. Ako nije napravio nijednu pogrešku, znači da ništa nije radio. Radili su njegovi ministri, od kojih je velika većina morala otići – zbog korupcije. To niste mogli zataškati jer su novinari to otkrili. Znate to i sami, kritizirali ste ga zbog toga. Plenković je na čelu organizacije koja se bavi ničim drugim osim priskrbljivanja koristi za sebe. Sljedeća afera bit će tko je stajao iza Josipe Rimac, netko od ministara. Vidjet ćemo tko.

STIER: Ne mislim da je Bernardić loša osoba, mislim da ne bi bio dobar premijer jer nije bio ni dobar šef oporbe. To nije samo moje mišljenje nego većine građana, to pokazuju sve ankete. Nije bio tu očito dovoljno artikuliran u tome kakvu viziju želi ponuditi. Za razliku od toga, imamo doista, sa svim mogućim neslaganjima, ali budimo realni… Tko može u ovoj situaciji osigurati 500.000 radnih mjesta? To je ova Vlada učinila. Pomoći 100.000 poduzeća? To je ova Vlada učinila. Kako osigurati 20 milijardi eura iz EU fondova? Dakle, braniti hrvatski suverenitet u Europi, sa snažnim pozicijama u Europi.

BELJAK: Posebno u slučaju s Mađarskom.

STIER: Naravno da branimo, ne damo nikome…

Je li bilo pretjerano od Bernardića govoriti da se ovakva izdajnička politika nije vodila od Héderváryja?

BELJAK: To je izdaja! Oni su Orbanove pudlice. On kaže da je pola Hrvatske Mađarska!

STIER: Sami su rekli da je to bio krivi prijevod.

BELJAK: Jasno je artikulirao Hrvatsku kao dio velike Mađarske, plače za Mađarskom čiji je prije stotinu godina dio bila i Hrvatska.

STIER: Mi smo protiv bilo kakve pretenzije na hrvatski teritorij, isto tako smo protiv bratstva i jedinstva, vrlo jasno. Otkud vam moralni autoritet da idete nama to imputirati.

BELJAK: Hrvatska nafta… Hrvatske rafinerije su zatvorili, a hrvatsku naftu “lifraju” preko Janafa u Mađarsku. To je izdaja nacionalnih interesa.

STIER: Sada krenite i do SDP-ove vlade, kad je to sve krenulo.

BELJAK: Ja sam u HSS-u.

STIER: Sad ste u koaliciji s njima. One stvari koje vam se ne sviđaju otvoreno recite, ja sam ih govorio u HDZ-u.

BELJAK: Govorim ih.