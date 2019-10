JESTE LI GA VIDJELI? Splitsko-dalmatinska policija traži bika koji je pobjegao iz klaonice

Bik se oko 17.20 udaljio iz klaonice u Kaštel Starom i uputio prema Rudinama

Iz klaonice u Kaštel Starom danas poslijepodne pobjegao je bik. Doznaje se kako se iz klaonice udaljio oko 17.20 i uputio u smjeru Rudina.

U potragu za bikom uključila se i policija, koja moli građane da nazovu 192 ako ga primijete. Također mole da se ne približavaju biku. U pomoć su pozvali i lovačko društvo te veterinarsku službu. O bikovom bijegu se brzo proširila informacija, pa tako jedan mještanin “navija” za životinju.

“Neće on gdje je buka od ceste i ljudi. Otići će on u brdo, u divlji, nenaseljeni dio. Ako ga i nađu, trebali bi ga poštedjeti kad je tako spretan i brz da pobjegne od smrtne presude. Nije on mesarima ni prvi ni zadnji, a opet ih je nadmudrio”, rekao je jedan Kaštelanin za Slobodnu Dalmaciju.