Ulicama Zagreba vozi se novi ZET-ov autobus, i to baterijsko-električni. Trenutno je u fazi testiranja, a cilj je upoznavanje novih tehnologija i njihove buduće primjene u javnom gradskom prijevozu u metropoli, u skladu sa suvremenim ekološkim trendovima, stoji na Facebook stranici ZET-Zagrebački električni tramvaj.

Neki građani već su imali priliku provozati se, a jedna od njih je i Marija. "E, pa fino, krenuo je lijepo, dobro je. Malo je manje buke. Tišina je i lijepo je", kazala je za HRT.

Testne vožnje odrađivat će se do 13. listopada na raznim lokacijama po gradu.

"Vozit će na različitim linijama, danas 114, pa i linija s Britanskog trga, kako bi se ispitale njegove karakteristike, način trošenja, da bi se usporedili modeli vožnje i način punjenja", rekao je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Puni se tri do pet sati

"Riječ je o niskopodnom autobusu na električni pogon, dužine 13 metara, s kapacitetom od 37 sjedećih i 29 stajaćih mjesta. Opremljen je klimatizacijskim sustavom, video nadzorom, usb priključcima u putničkom prostoru, kao i rampom za olakšani pristup osobama s invaliditetom", piše u objavi,

"Kod nas je dva dana. Baterija je na 75 posto, a odradio je dvije smjene, odnosno jednu i pol, još malo pa dvije, dva dana je kod nas, a mi ga nismo uspjeli isprazniti ispod 50 posto", otkrio je vozač autobusa Marko Islami.

Da bi se napunio, potrebno je tri do pet sati, kazao je Zeba, a "njegov doseg, ovog primjerka je do 350 kilometara, no to ovisi i o konfiguraciji baterija. U slučaju potrebe može se naručiti i drugačija konfiguracija, pa može imati znatno veći doseg".