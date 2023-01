Posvajanju djece iz DR Konga posljednjih je tjedana u fokusu javnosti. Nema tko nije komentira četiri hrvatska para koja su uhićena u Zambiji pri pokušaju posvajanja. Međutim, nisu se birale niti riječi kojima ih se napadalo.

Dalija Orešković je gostujući u RTL Direktu ovog utorka istaknula kakve je rečenice izgovarao HDZ-ov koalicijski partner Hrvoje Zekanović, koji po svojim 'biserima' definitivno ušao u kategoriju zastupnika koji su se u prošlosti proslavili zbog sličnih ispada, a ne zbog svog djelovanja.

"Nitko ovdje ne brani trgovinu djecom, niti bi to dolazilo u obzir, naravno da svi očekujemo da će se to utvrditi u postupku pred nadležnim tijelima druge države. Mi govorimo o onome što se dogodilo u Hrvatskoj, primjerice gosp. Zekanović je izgovarao: 'Netko je kupio dijete u Africi, to je trgovina djece jer je to fensi šmensi, crno dijete, neće Srbina ili Roma nego Crnca.' To su tako ružne rečenice koje nas degradiraju ne samo kao političare, nego kao ljude.

Meni je drago što su sve nadležne institucije ipak poduzele sve ono što je potrebno da ovog trena poduzmu ono što mogu za naše državljane, a ako su krivi naravno da će se to i utvrditi. Treba reći da za djecu koja su posvojena, niti njihove obitelji, ništa iz njihovog ranijeg života upućuje na to da se radi o kriminalnim osobama", poručila je Orešković.