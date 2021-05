JESMO LI SPREMNI ZA SEZONU? Gosti bježe od masovnog turizma i okreću se jednom neistraženom dijelu Hrvatske

‘Gosti se okreću prirodi, zdravoj hrani, sve što ruralna Hrvatska nudi. Iznenadili smo se koliko smo imali pozitivan feedback stranih turista’, rekla je ministrica Brnjac

Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta, gostujući sinoć u emisiji “Otvoreno” HRT-a rekla je da je optimistična, ali uvijek uvijek oprezna kada je u pitanju turistička sezona. “Učinit ćemo sve da napravimo što bolje pripreme za sezonu, počevši od oznake ‘Safe stay’ do antigenskih testova, dodatnih punktova, do označavanja naših otoka kao zelenih. Domaća zadaća je na svima nama, a to je da poštujemo mjere i samim time osiguramo sezonu”, rekla je.

Ističe da su krenuli s cijepljenjem turističkih djelatnika kod kojih imaju izuzetan odaziv. “Cjepivo dolazi, što znači da se vodi računa i o turističkom sektoru i najvažnije što su svi upoznati s tim da se turistički sektor cijepi. Pripremili smo kao Vlada preko 20 milijuna kuna za nabavu antigenskih testova, te dogovorili smo s regionalnim turističkim zajednicama i stožerima gdje će biti punktovi tj. gdje će se turisti po povratku u svoju destinaciju moći testirati. Pripremili smo i brend kampanju koja će se emitirati na našim emitivnim tržištima. Danas smo pokrenuli kampanju za otkrivanje ruralne Hrvatske, što je važan segment za domaće turiste”, otkrila je.

SLOBODNO PUTOVANJE I TURIZAM OVOGA LJETA SU SAMO ZA NEKE: Cijepljenje je podijelilo građane, ali i destinacije; Evo koja što traži

Gosti bježe iz masovnog turizma

Brnjac je rekla da je Hrvatska već 1. travnja definirala pravila o tome tko sve smije ući u Hrvatsku, a to su oni koji su se cijepili, koji su preboljeli covid-19 i oni koji imaju negativan test. Dodala je da je definirano između 300 i 400 punktova gdje će se turisti moći testirati.

Smatra da bi zeleni digitalni certifikat, za koji očekuje da bi trebao biti donesen do sredine lipnja, trebao donijeti ujednačene kriterije i pod kojim uvjetima se turist može vratiti u svoje zemlju. Brnjac pri tome ističe da se turistička kretanja mijenjaju, pa gosti bježe iz masovnog turizma i traže sigurnost.

“Okreću se prirodi, zdravoj hrani, sve što ruralna Hrvatska nudi. Iznenadili smo se koliko smo imali pozitivan feedback stranih turista koje zanima jedna ovakva kampanja”, rekla je.

Važnost cijepljenja

Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, pohvalio je projekt “Safe Stay”. “Mislim da je nulta točka ovogodišnje sezone pitanje epidemiološke situacije, biti ili ne biti hrvatskog turizma je prihvatljivo ili atraktivno epidemiološko stanje u zemlji. Trenutno najkvalitetniji alat kojim do toga možemo doći je cijepljenje. Mi imamo oko 100.000 djelatnika u turizmu koje treba procijepiti, a do početka sezone imamo 25 dana. Prosječno dnevno trebamo cijepiti 4000 ljudi koji se bave turizmom. Svaki dan zaostatka rezultirat će kraćom sezonom, a to nitko ne želi”, rekao je Ostojić.

Dodao je da trebamo jače, preciznije i intenzivnije organizirati na regionalnoj razini punktove za testiranje. “To traže naše najznačajnije zemlje prilikom povratka njihovih građana, mislim da tu ima mjesta za napredak i za promotivnu kampanju koja će pokazati da se gosti brzo i jeftino mogu testirati”, rekao je Ostojić te upozorio kako se moramo pripremiti i na granicama.

Upozorava da moramo pomno pratiti koje su epidemiološke mjere na snazi u najznačajnijim emitivnim zemljama, koji su režimi povratka u matične zemlje i sukladno tome donositi naše ključne odluke. “Ukoliko to učinimo i sredimo epidemiološko stanje u zemlji, nema straha za sezonu. Svjesni smo da predsezone neće biti, ali sam veliki optimist što se tiče glavne sezone i posezone”, rekao je.

Ostojić je dodao da očekuje da će ove godine igra biti više fer, ali ističe da moramo sami napraviti domaću zadaću i pripremiti se za sezonu. “Nemamo pravo očekivati da će se bilo tko drugi brinuti o turističkoj sezoni ako se mi o tome ne brinemo. Sezone će biti ako epidemiološka situacija bude atraktivna”, rekao je.

HRVATSKI IZNAJMLJIVAČI PODUPIRU COVID PUTOVNICE: Njihova predstavnica: ‘Bitno je da se procijepimo kako bismo i mi štitili goste’

Sezona u nautici već krenula

Luka Šangulin, zamjenik predsjednika Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter HGK, rekao je kako nitko od djelatnika u nautici još nije cijepljen.

“Nama je sezona na sreću već krenula. Naša glavna konkurencija u Grčkoj već dugo reklamira veliku procijepljenost po otocima. Mi smo bili upućeni da se probamo organizirati na lokalnoj razini ,što je teško. Teško je procijepiti djelatnike u jednom trenutku, što ako se pojave nuspojave. Na sreću klijenti se osjećaju sigurno, ali mislim da možemo tu puno više i bolje”, rekao je.

“U predsezoni imamo veliki interes nama bliskih zemalja, Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka. Nažalost klijenti iz Austrije i Njemačke dolaze u malom broju, zbog velikih problema pri povratku kući. Većina gostiju sebi ne može priuštiti nakon tjedan dana boravka na plovilu da ostane još kući na godišnjem odmoru, koji to nije. Amblem ‘Safe Stay’ mora biti obvezujući, o nama ovisi koliko će dugo ova sezona trajati”, rekao je. te istaknuo da ne smijemo dopustiti ove godine da kao prošle sezona brzo završi.

Zagreb i velika sportska događanja

Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, rekla je kako najave Ryanaira svakako ohrabruju. “Jako je dobro da se Ryanair uključuje jer to znači da Zagreb predstavlja jednu značajnu city break destinaciju”, dodala je. Bienenfeld je rekla kako goste najviše zanima kakva je mogućnost testiranja pri povratku u matične zemlje.

Od početka godine zatvorilo se 60 jedinica privatnog smještaja. Ipak, od početka 2021. otvorilo se i 30 novih jedinica privatnog smještaja. Od 72 hotela u najuspješnijoj 2019. godini za Zagreb, danas radi 69 hotela.

“Prošli mjesec smo imali izuzetno dobru sliku s obzirom na situaciju, a tome su doprinijele sportska događanja, WRC, Svjetski kup u veslanju… Velika sportska događanja stavljaju Zagreb kao zanimljivo odredište, bez obzira što ovaj čas nema gledališta”, rekla je.

JEDINSTVENA PRILIKA ZA POSJET DUBROVNIKU: Ovog ljeta nude povijesno niske cijene, smještaj i do 50 posto jeftiniji

Ruralna Hrvatska kao cjelogodišnja destinacija

Aleksandra Kuratko Pani, voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske, rekla je kako je područje ruralne Hrvatske cjelogodišnja destinacija te su tijekom zime i ranog proljeća bili više pogođeni pandemijom koronavirusom. “Osim cijepljenja, kojeg mi na kontinentu još nemamo, mi u svim istupima apeliramo na odgovornost pojedinaca koji nas posjećuju”, rekla je Kuratko Pani dodajući da bilježe turistički rast.

“Građani su prepoznali hrvatsko selo, ambijent, zdravu hranu, boravak u prirodi, posjete nacionalnim parkovima. To je jedan novi trend koji nas zaista veseli i ova kampanja to ima za cilj promovirati”, rekla je.

Novom kampanjom, rekla je, želi se poslati poruka da je ruralna Hrvatska neistražena destinacija za strane i prvenstveno za domaće goste. “To je cjelogodišnja destinacija, puna sadržaja koje je tek potrebno istražiti. U toj destinaciji djeluju jako vrijedni ljudi. Mi govorimo o razvijanju održivosti tih ruralnih krajeva”, rekla je Kuratko Pani.