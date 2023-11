Kao da živimo pored oceana i pušu uraganski vjetrovi: tako su ovog vikenda izgledali brojni gradovi uz more. Pod morem su bile rive od Rovinja i Umaga preko Kaštela i Splita do Hvara i otoka Visa, rijetki pamte potop takvih razmjera. Visoko more je polupalo brodice, potopilo podrume i kafiće, plivali su i stolovi i klupe.

Biti prvi red do mora odjednom više nije prestižno nego zabrinjavajuće: jer razina mora neće narasti tamo negdje 2100, kao što se govori. Nego već raste i to svake godine 5 milimetara, piše Danas.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razina mora se godišnje pomiče za pet milimetara.

"To ne stigne u 30 godina poplaviti gradove, ali tih pet milimetara raste eksponencijalno. Sve brže i brže raste razina mora. Također, ciklone i anticiklone postaju jače i taj dio koji je podizanje razine mora zbog ciklone i juga biti veći", tvrdi astronom Korado Korlević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U mareografskoj postaji u Bakru razina mora se mjeri od 1928. godine, a jučer je vodostaj bio skoro 122 centimetra. Sve to redovito bilježi Luciano Keber, kaže da je more nekada znalo biti i više, ali nikada takve razine nisu bile za redom. Naime, u nekoliko dana vodostaj je četiri puta bio ekstreman: "Možete vidjeti po grafovima to su datumi: 30. listopada, 1., 2., 4., studenog. No, ne trebaju vam grafovi vidite i po rivi koliko je potopljena."

Privikavati se i pripremati

Vide i svi koji žive na moru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gledam veliku promjenu koja će nas zadesiti na koju se polako trebamo privikavati. Trebamo pripremati naše gradove i prostore na takve uvjet", Dinko Peračić iz Splita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Živim na brdu, Rijeka je brdovita. Ljudi će morati nešto napraviti to je neminovno. Jučer smo šetali po Grobniku sve je poplavljeno bilo", kazala je Danijela Natanelić iz Rijeke.

"Mislim da će naša tehnološka rješenja doskočiti tome. Mislim da ćemo to moći 'hendalti'", govori Adrian Volf koji ističe da je pobornik optimističnog pogleda.

No, znanstvenici nisu sigurni da ćemo moći. Zemlja se zagrijava, a sve što se čini da se to zaustavi nije dovoljno.

"Ne gine nam da do kraja stoljeća budemo dva stupnja topliji", astronom Korado Korlević te dodaje: "O našoj mudrosti ovisi što će biti s nama".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas postoji desetak posto kukaca u odnosu na prije 30 godina, a životinjske vrste godišnje se kreću kilometar i pol sjevernije. Dok sve skupa ne dođe do točke s koje nema dalje.

POGLEDAJTE VIDEO: Prekrasno crveno nebo oduševilo mnoge. Što je to? Aurora Borealis