‘JESMO LI MI SKROZ POLUDJELI?’ Ugostitelj raskrinkao kolege koji su se ove godine posebno razmahali s varanjem i guljenjem turista

Brojni ugostitelji, pritisnuti zahtjevima turističkih agencija koje žele što jeftiniju ponudu, okreću se smrznutoj robi koju predstavljaju kao svježe namirnice ili plodove mora

Ako turist poželi doručkovati na “štekatu” u nekoj od dalmatinskih destinacija, umjesto desetak kuna, koliko stoje cijeđeni sok, jaja, malo kruha i kava, za isti jelovnik će platiti od 120 do 180 kuna, a cijena ovisi o tome želi li turist kajganu, jaje na oko ili šunku i jaja.

“Dobro, neka su u njegovu cijenu uračunati rad konobara, najam javne površine, struja, voda, duševne boli vlasnika, PDV i tko zna što još, ali marža na tom doručku uvijek je najmanje 300-400 i više posto. Jesmo li mi skroz poludjeli?”, upitao se jedan anonimni ugostitelj koji gleda svoje kolege sa cjenicima u kojima se nerijetko nalaze i troznamenkasti iznosi.

S druge strane, za organizirane grupe turista su ti isti ugostitelji spremni agencijama ponuditi obrok s tri slijeda za 50 ili 70 kuna. Tako je doručak dvostruko skuplji od ručka, a gosti niti jednim ne mogu biti zadovoljni; doručkom zato jer je preskup, a ručkom, jer se za tako malo novca ne može dobiti nešto kvalitetno, piše Slobodna Dalmacija.

‘Mikrovalni ugostitelji’

No, veći je problem to što se kao “mediteranski riblji ručak” tisućama turista servira odmrznuta skuša s ribanim kupusom. Donedavno se turistima iz Azije koji su bili na proputovanju u Dubrovniku nudio ručak u tri slijeda za šest eura, odnosno 44 kune. Brojne kritike visokih cijena možda i jesu opravdane, no i niske cijene kriju zamku.

“Jedini kojima se to isplati su oni ugostitelji koji i ne zaslužuju da ih se tako zove, koje ja zovem ‘mikrovalni ugostitelji’. Oni masovno kupuju gotova smrznuta jela koja stižu zapakirana kamionima-hladnjačama prema Jadranu iz Zagreba. U restoranu sve samo stave u mikrovalnu i serviraju gostu i to je trend koji je ove godine uzeo puno maha. Samo tako netko može dati tri slijeda za 70 kuna. To obično bude nekakva pohana piletina s bižima i mrkvom, salata i kolačić. Sve smrznuto, pa odmrznuto i gotovo u 10 minuta”, kaže jedan ugostitelj s juga zemlje i dodaje kako su za sve krive agencije koje forsiraju ugostitelje za niže cijene kako bi im aranžman bio konkurentniji na tržištu.

Zamrzivači i konzerve

Iako ugostitelji imaju svoju računicu, svjesni su da dio njihovih kolega vara turiste sa smrznutim jelima, jer nije moguće u skučenoj kuhinjici s jednim kuharom poslužiti 30 gostiju na terasi s različitim jelima i za 70 kuna po obroku.

“Normalna cijena za obrok takve vrste je 20 eura i za tu cijenu se može raditi da budu zadovoljni i gosti i ugostitelj. Za taj iznos gosti mogu dobiti za predjelo špagete frutti di mare, glavno jelo je orada iz ribogojilišta s blitvom i krumpirom i za desert tiramisu. Gosti su tim jelovnikom prezadovoljni i nikada se ne žale na cijenu od 20 eura. Ali za upola od toga može se samo varati u tri tanjura”, objašnjava ugostitelj iz Šibenika i dodaje kako se radi o sezonskim ugostiteljima, koji mogu pronaći alternativni posao, ako turizam bude slab.

Iskusni ugostitelji tvrde da treba zaobići restorane koji nude velik izbor potpuno različitih jela. Kažu da je teško povjerovati da su svakog dana sve namirnice iz jelovnika svježe. Upozoravaju i na priloge, koji, ako nisu od sezonskog povrća, dolaze iz zamrzivača i konzervi. Najčešća je prijevara ipak s ribom. Naime, lignjun pržen na kolutiće izgleda poput lignje, a tako se i prodaje. Samo na kilogramu odmrznutog lignjuna prodanog kao lignja, ugostitelj može zaraditi 500 kuna, jer mu je nabavna cijena sedam puta niža od lignje.