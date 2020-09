JESEN NAM STIŽE NAGLO I SNAŽNO: Već sutra će dijelove Hrvatske pogoditi obilna kiša, a krajem tjedna stiže nova neugodna promjena

Do petka će, prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, s tim da se najviše kiše očekuje u Dalmaciji, a najviše sunčanog vremena u istočnim predjelima

Ljeto je na samom izmaku, a jesen na pragu što će se već sutra osjetiti naglom promjenom vremena, sa zahladnjenjem i kišom, koja bi u nekim predjelima Hrvatske mogla biti i obilnija.

Kiša i pljuskovi, osim na istoku zemlje

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u utorak će na Jadranu i u predjelima uz njega biti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a lokalno može biti i obilnije oborine. Poslijepodne i navečer kiša ponegdje i u središnjim predjelima, dok će u Slavoniji biti najsunčanije i uglavnom suho.

Vjetar na kopnu bit će uglavnom slab, a samo u istočnoj Hrvatskoj povremeno umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, na obali i otocima od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 22 i 27 °C.

Sutra najniža temperatura od 11 do 14 stupnjeva

I HRT-ova prognoza kaže da će se sutra u Slavoniji, Baranji i Srijemu nastaviti suho i barem djelomice sunčano vrijeme, uz tiho ili samo slab vjetar, te mjestimičnu jutarnju sumaglicu, samo rijetko i kratkotrajnu maglu. Najniža temperatura zraka od 11 do 14 °C, a najviša između 26 i 28 °C.

U središnjoj će Hrvatskoj biti toplije od prosjeka za ovaj dio rujna, ali ipak manje nego na istoku jer će biti oblačnije, ujutro ponegdje uz maglu, poslijepodne pak mogućnost za mjestimice malo kiše. Kišovitije će biti i u također razmjerno toplom gorju i na sjevernom Jadranu, gdje su mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, a prema otvorenome moru nevolje može prouzročiti i ponegdje jako jugo.

Ponegdje se očekuje rekordno obilna kiša

Prema prgonozi HRT-a, još vjetrovitije će biti u Dalmaciji, uz gdjekad na udare i olujno jugo, uz koje će more biti većinom umjereno valovito. Uz promjenjivu će naoblaku povremeno u većini će mjesta padati kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, uz koje ponegdje u samo nekoliko sati može pasti i više kiše nego u prošla 3 mjeseca.

I na jugu Hrvatske će biti promjenjivo oblačno s povremenom kišom, osobito potkraj dana i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, te uz umjereno i jako jugo, prema valovitijem otvorenome moru na udare i olujno. Temperatura zraka malo će se mijenjati – bit će uglavnom od 20 do 25 °C.

U petak obilne oborine, za vikend hladni val

Do petka će, prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimične kiše ili pljuskova s grmljavinom bit će ponajprije u gorskim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će osobito u petak biti i obilne oborine. Najviše sunčanog vremena očekuje se u istočnim predjelima.

Puhat će umjeren, u gorju povremeno i vrlo jak jugozapadni, a u petak mjestimice i južni i jugoistočni vjetar. I dalje razmjerno toplo. Na Jadranu nestabilno, s čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti i izraženiji, osobito u petak. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, koji će u petak ponegdje biti i olujni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 ili 25 °C.

Krajem tjedna temperature će dodatno pasti. Za vikend u ovaj dio Europe stiže hladna i vlažna fronta sa sjevera koja će u nekim dijelovima Hrvatske donijeti temperature i do 10 stupnjeva niže od uobiočajenih za ovo doba godine. Moguć je mraz, ali i snijeg u najvišem gorju, javlja Severe Weather Europe.

izvor: DHMZ