JESEN ĆE JOŠ MALO PRIČEKATI: Vraća nam se ljeto, bit će sunčano i prilično vruće. Temperature će rasti do 30 stupnjeva

Iako nam se kalendarski jesen sve više približava, ljeto će još jednom pokazati zube

Nakon tmurnog vremena i kiše, drugi dio subote donosi razvedravanje, iako će još mjestimice biti moguć pokoji lokalni pljusak. Od nedjelje do petka bit će stabilno i uglavnom sunčano, i na moru i na kopnu.

Subota – razvedravanje, ali još ponegdje i kiša

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prijepodne umjereno i znatno oblačno, ponegdje s kišom. Poslijepodne postupno razvedravanje, no još neće biti posve stabilno pa mjestimice može biti pokojeg pljuska s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 25 i 27 °C.

U središnjoj Hrvatskoj temperatura danju od 24 do 26 °C, a najniža će jutarnja biti između 14 i 16 °C. Prijepodne oblačnije, uglavnom ujutro uz mjestimičnu kišu. Poslijepodne pak djelomice pa i pretežno sunčano, samo ponegdje uz mogućnost za pokoji pljusak.

Oblačniji će prvi dio dana biti i u dijelu gorske Hrvatske, također uz kišu mjestimice. Na sjevernom pak Jadranu prevladavat će sunčano, no u drugome dijelu dana može biti ponekog pljuska, poglavito u unutrašnjosti Istre te u zaleđu Rijeke. Zapuhat će na moru bura, podno Velebita na udare jaka, moguće i olujna, a prema otvorenome moru bit će sjeverozapadnjaka na koji treba računati i na južnijem dijel Jadrana. On pritom mjestimice prema kraju dana može biti pojačan uz umjereno valovito more. Uz obalu slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Pritom će na srednjem i južnom Jadranu biti uglavnom sunčano, osobito poslijepodne, kada će vjerojatnost kiše biti znatno manje nego prijepodne.

Novi tjedan – do vikenda pretežno sunčano i sve toplije

Od nedjelje na kopnu pretežno sunčano, u jutarnjim satima uz maglu ponegdje. Temperatura će zraka postupno porasti te u drugome dijelu tjedna mjestimice može biti i oko 30 °C. Samo će u gorju postojati mala vjerojatnost za pojavu pokojeg pljuska s grmljavinom i to uglavnom u ponedjeljak, piše u HRT-ovoj vremenskoj prognozi.

Sunčano će prevladavati i na Jadranu. Puhat će u noći i ujutro bura, podno Velebita moguće i jaka, a sredinom dana i poslijepodne zapadni i sjeverozapadni vjetar, koji na otvorenome moru također ponegdje može biti jak. Bit će sve toplije te će sredinom tjedna nerijetko biti i vruće.