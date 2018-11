JERGOVIĆ O 100. GODIŠNJICI JUGOSLAVIJE: ‘Koncem 80-ih živjeli smo najslobodnije i bili smo zaista najbliže Zapadu’

“Naši ratovi se nikada nisu vodili zato što se mi previše razlikujemo, već što se nedovoljno razlikujemo. Ratovi su se vodili za uspostavu, za stvaranje većih razlika”, rekao je Miljenko Jergović

Narodi na ovim prostorima uživali su najveće slobode krajem 1980-ih, kazao je hrvatski i bosansko-hercegovački književnik Miljenko Jergović u razgovoru za serijal “100 godina Jugoslavije” na Radiju Slobodna Europa (RSE).

“To je bio najslobodniji period kojeg moja generacija pamti i to je bio najslobodniji period koji će ove zemlje uopće upamtiti. Još jedna vrlo važna stvar. To je bio period kada smo zaista bili najbliže Zapadu. To se najbolje moglo vidjeti preko rock-glazbe, a danas smo zaostali za istočnom Evropom, a kamoli za zapadnom. Umjesto toga smo dobili neki turobni istočnoevropski novokomponirani kapitalizam, s nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala”, rekao je za RSE.

KAKO JE POČEO RASPAD SFRJ: ‘Jugoslavija je umirala puno prije rata, na to je upozorio Tito još 1962. godine…’

“Na Balkanu nijedan rat još nije završen”

Jergović smatra da nije problem u tome što se Jugoslavija raspala, već ono što je iza tog nastalo: rat i društva, koja se hrane mržnjom, stvorena u oružanim sukobima. Stoga, kako ističe, na Balkanu nijedan rat još nije završen – onaj 1990-ih, pa ni Drugi, a čak i Prvi svjetski rat.

“Mi smo vrlo vješti u započinjanju ratova, uskakanju u tuđe ratove i u tuđe vojničke čizme. Ali, izlazak iz rata je nešto do čega se ove zajednice, političke i kulturne elite još uvijek nisu uzdigle. Mi nismo na toj civilizacijskoj razini da izađemo iz rata. Naime, naši ratovi se nikada nisu vodili zato što se mi previše razlikujemo, već što se nedovoljno razlikujemo. Ratovi su se vodili za uspostavu, za stvaranje većih razlika”, rekao je Jergović.

JE LI JUGOSLAVIJA BILA TOTALITARNA? Radikali bi morali shvatiti da postoje nijanse, i da su korijeni totalitarizma zapravo u religiji

“Jugoslaviju bi najviše slavili ovi koji se nje danas najviše groze”

Kazao je kako ga čudi što još nitko nije objavio knjigu članstva u Savezu komunista Jugoslavije kako bi se vidjelo tko su sedamdesetih i osamdesetih godina bili partijski sekretari – od najnižih do najviših.

“Mislim da bi to bilo jako važna stvar. Naprosto da se zna tko je bio član te partije. Ne zbog neke represije ili divljenja, nego jednostavno da bi se znalo tko je kada gdje bio i u što se netko u sljedećoj epizodi premetnuo. Naš problem je to što su se ljudi premetnuli, napravili samo jedan salto i nastavili dalje svojim putem: dojučerašnji komunisti, kao današnji veliki nacionalisti i, naravno, veliki vjernici. U tom smislu, da, naravno, stogodišnjicu Jugoslavije bi personalno ove godine slavili ovi ljudi koji se danas Jugoslavije najviše groze”, istaknuo je Jergović.