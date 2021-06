NATO-ova deklaracija koja će biti donesena na predstojećem samitu ipak će spomenuti Daytonski sporazum i izbornu reformu u Bosni i Hercegovini. To su bili zahtjevi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je u nedjelju zaprijetio blokadom usvajanja dokumenta od pedesetak stranica, kojim će biti zacrtan smjer reformi NATO-a u sljedećih 10 godina.

"Neke zemlje ne žele spominjanje Daytonskog sporazuma. Morat ću o tome na samitu razgovarati, inače nećemo dati suglasnost na završnu deklaraciju jer nas se tretira kao sitan kusur. Netko ima problem da se u završnoj deklaraciji NATO-a spominje Daytonski sporazum i tri konstitutivna naroda. Kao da je deklaraciju pisala neka nevladina udruga iz Sarajeva, ne mislim se vratiti u Zagreb s tim. To pokazuje kakve planove za BiH imaju neki međunarodni krugovi, to preko Hrvatske neće proći", poručio je jučer Milanović.

Tvrdi kompromis

Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević rekao je u HRT-ovoj emisiji Studio 4 da je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg nazvao predsjednika Milanovića zbog prijepora oko spominjanja BiH u deklaraciji samita NATO-a te da je postignut kompromis.

"Budući da ni Zapadni Balkan ni Bosna nisu predmet ovog samita, to je samo usput spomenuto i vjerojatno su naši pregovarači zbog toga propustili inzistirali da budu spomenute one formulacije na kojima hrvatska vanjska politika prema BiH inzistira, premda je i naša delegacija nešto pokušala. Međutim, sve dok predsjednik nije rekao da neće potpisati zajedničku deklaraciju, a to bi u ovim trenucima presudnim za NATO bilo, pa možemo reći skandalozno, NATO nije reagirao. Jučer u poslijepodnevnim satima glavni tajnik NATO-a nazvao je predsjednika ili Ured predsjednika i objasnio da se Daytonski sporazum spominje u tom dokumentu, da se spominje potreba reforme izbornog zakonodavstva, ali se ne spominju ni građani ni konstitutivni narodi. Tako da je postignuto kompromisno rješenje", objasnio je Kovačević.

I sam predsjednik države je za HRT potvrdio kako je razgovarao sa Stoltenbergom te kako su se brzo dogovorili. "Nakon šest dana ignoriranja i potpune gluhoće na našu molbu da se u završnoj deklaraciji uopće spomene Daytonski sporazum kao osnova funkcioniranja BiH, morali smo reći da ćemo se suprotstaviti konsenzusu. I razgovarao sam, nazvao me glavni tajnik jučer oko 15 sati i to je riješeno u pola minute", rekao je Milanović.

Neuspješno lobiranje

Hrvatska već dulje vremena lobira u međunarodnim organizacijama da se provedu izborne reforme u BiH kojima bi se osigurao ravnopravan tretman Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda. Naime, Zagreb, ali i predstavnici Hrvata u BiH smatraju da se postojeći sustav koristi za preglasavanje Hrvata i izbor njihova predstavnika u trojno Predsjedništvo mimo njihove volje, piše Jutarnji.

Iako se i Europska unija i NATO slažu da je potrebno reformirati izborni sustav u BiH, to ne znači ono što traže s Pantovčaka i Banskih dvora. Neke članice NATO-a i EU ne žele ići u detalje, već samo spominju potrebu za reformom. Osim toga, potrebno je osigurati i provedbu odluke Europskog suda za ljudska prava Vijeća Europa o slučaju Sejdić-Finci, a to nije nužno ono što Hrvatska traži.

Čeka se SAD

Kovačević je naglasio kako se među 14 kriterija koje BiH treba ispuniti da bi uopće mogla započeti pregovore o pristupanju u EU spominju promjene ustava koje se tiču izbornog zakona, ali i ravnopravnosti svih građana, bez obzira na to pripadaju li ili ne konstitutivnim narodima. On smatra da je ključno da se po tom pitanju usuglase SAD i EU kako bi zajednički krenule u izmjene Daytonskog sporazuma.

Iako je administracija Joea Bidena usmjerena na saniranje štete koju je u međunarodnim odnosima napravio Donald Trump te se na ovom samitu opredijelila za rješavanje pitanja bugarske blokade pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije s EU, Kovačević smatra da će se Biden zauzeti za ubrzanu integraciju zemalja zapadnog Balkana, pa time i BiH.

No, na tom putu će čvrsto stajati Rusija, koja ima svoje prste u prijeporima oko izbora visokog predstavnika u BiH. "Rusija podržava Republiku Srpsku, koja se zauzima za ukidanje funkcije visokog predstavnika, a znamo da je to Aneks 10 Daytonskog sporazuma", zaključio je Kovačević.