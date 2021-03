JELUŠIĆ: ‘Plenković je bahatiji od Milanovića, i to deset puta!’; Evo sjajne prilike da riješimo taj misterij – što vi kažete?

Jelušić: ‘Andrej Plenković je došao kao tih, pristojan. Ovaj Andrej Plenković je sušta suprotnost. To samo pokazuje koliko vlast i moć razbahate čovjeka’

SDP-ov kandidat za gradonačelnika Velike Gorice Ivo Jelušić komentirao je u razgovoru za N1 sukob između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko izbora osobe koja bi vodila Vrhovni sud, pri čemu se povuklo pitanje bahatosti i tko od njih dvojice u tome prednjači.

“Što se tiče političkog aspekta, umjesto da najodgovorniji rješavaju ogromne probleme u pravosuđu i društvu, oni uveseljavaju nas građane ovakvim proceduralnim smicalicama. Najodgovorniji ljudi u državi su pozvani da mimo javnosti sjednu i rješavaju najveće probleme države, pa i pravosudne. Taj problem se može riješiti u pola sata da imaju malo volje, rekao bih i manje ega”, odgovorio je Jelušić

Na pitanje voditeljice N1 je li preveliki ego prisutan i kod premijera i kod predsjednika, Jelušić nije dvojio: “Apsolutno!”, potvrdio je Jelušić te dodao za Milanovića da on ima pravo inzistirati na ovlastima Ustava. “Vidimo u zadnje vrijeme da je ipak najodgovorniji čovjek, onaj koji ima najviše vlasti u zemlji, premijer. Nije to predsjednik. On (premijer) mora pokazati malo manje, pa reći ću i bahatosti, koje u zadnje vrijeme pokazuje u enormnim količinama”, konstatirao je Jelušić.

“Kad si ministar si sluga, to dolazi od riječi sluga, a ne onaj koji će biti gazda narodu”, dodao je. Na pitanje smatra li da je Plenković bahatiji od Milanovića, odgovorio je kratko: “Deset puta! Andrej Plenković je došao kao tih, pristojan. Ovaj Andrej Plenković je sušta suprotnost. To samo pokazuje koliko vlast i moć razbahate čovjeka”, rekao je Jelušić za N1.

