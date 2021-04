JELENIN BROJ DVA: Bandić ga je obožavao, godinama je gradio mrežu, a zbog njega je Zagreb trpio skandalozno bezakonje čak 8 puta

Iako Jelena Pavičić Vukičević predstavlja svog zamjenika, Ivicu Lovrića, kao pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, on je na toj funkciji samo ‘privremeno’, na šest mjeseci – još od ljeta 2017., zato jer ne može dobiti uvjerenje da se protiv njega ne vode kazneni postupci

Jelena Pavičić Vukičević, kandidatkinja stranke Bandić Milan 365, u objavi imena svojih zamjenika prvog je predstavljala Ivicu Lovrića. Nije skidala osmijeh s lica dok je govorila da “njegovo ime nije iznenađenje, budući da surađuju dugi niz godina i prije nego što je postao pročelnik, još dok je bio ravnatelj jedne zagrebačke srednje škole i predsjednik Udruge srednjoškolskih ravnatelja”.

Kandidatkinja za gradonačelnicu koja se upustila u borbu za očuvanje Bandićeve ostavštine, ali tako da to pokušava prikazati kao “novi početak”, nije ni riječju spomenula poziciju koju je Ivica Lovrić imao u Bandićevukrugu, ali ni sve njegove optužnice i sudske procese. Predstavljala ga je, jednostavno, kao – pročelnika za obrazovanje, ili punim nazivom pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje.

Iako je on, formalno, samo – privremeni pročelnik, nešto kao v.d., i sigurno ulazi u anale hrvatskih političkih muljaža kao osoba za koju se privremeno produljivalo rekordno puno puta, za koju su se zaobilazili zakoni i poništavali natječaji. Ivica Lovrić je bio jedan od ključnih Bandićevih suradnika i čuvara tajni, a sada je postao i prvi izbor Jelene Pavičić Vukičević, njezin ključni broj dva.

Netransparentno upravljanje milijunima

Ivica Lovrić, inženjer prometa po struci, ravnatelj srednje škole, Željezničke tehničke škole, postao je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje i sport 2009., ali i blizak Bandićev politički suradnik. Naime, upravo je on bio i voditelj njegove kampanje na predsjedničkim izborima, ali i ključni komunikator i voditelj formalnih i neformalnih poslova, posebno u području sporta – gdje su se dogovarali i milijunski poslovi, od dodjele sportskih terena do projekata tipa Snježna kraljica na Sljemenu, sve posve netransparentno, skriveno u šumi gradskih sportskih i polusportskih institucija.

Zajedno s Milanom Bandićem završio je ovjenčan s dvije USKOK-ove optužnice, u aferi štandovi i aferi Cibona. Zbog sumnji da je s Josipom Klemmom, vlasnikom zaštitarske tvrtke, tijekom redovnog prijateljskog košarkaškog hakla na igralištu Željezničke tehničke škole, dogovorio sumnjiv financijski transfer za Ciboninu kupnju košarkaša Darija Šarića, bio je i uhićen u jesen 2014, no, te je optužbe bio relativno brzo pravomoćno oslobođen. U aferi Cibona optužen je za nezakonito zapošljavanje osoba iz Cibone u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, u trenutku kada je on bio i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje i sport i predsjednik Cibone. Radilo se o osobama bez odgovarajućih kvalifikacija i USKOK je smatrao da je nanesena šteta za gradski proračun.

U aferi štandovi bio je, zajedno s Bandićem, optužen za pogodovanje udruzi U ime obitelji Željke Markić.

Izigravanje zakona bez presedana

No, ni Bandiću, niti njemu, nisu naštetile optužnice, i Bandić osobno i njegov tim odnose pobjedu i na lokalnim izborima 2017. Bili su još dodatno osnaženi i koaliranjem s HDZ-om, a Bandić počinje pružati i servis za održavanje većine HDZ-u u Saboru. USKOK je i službeno 2017. tražio da se Lovriću izrekne zabrana obavljanja pročelničke dužnosti, no Županijski sud u Zagrebu je taj zahtjev odbio.

Ipak, Ivica Lovrić je zatražio razrješenje s mjesta pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, te je službeno i razriješen 28. kolovoza 2017., no već, sutradan, 29. kolovoza, imenovan je privremenim obnašateljem poslova “do imenovanja pročelnika, najduže šest mjeseci”. S obzirom na to da se gradska upravljačka struktura mijenjala s 1. siječnja 2018. i oformljena su tri zasebna gradska ureda, jedan za obrazovanje, drugi za kulturu, i treći za sport i mlade, Ivici Lovriću, privremenom pročelniku, se ostavlja sektor obrazovanja rješenjem od 9. prosinca.

Dana 28. veljače 2018. ponovno mu se produljuje privremeni mandat za novih šest mjeseci, ili do imenovanja pročelnika, najkasnije do 1. rujna 2018.

S obzirom na to da Zakon o službenicima ne dopušta da se privremeni pročelnik imenuje više od dva puta zaredom, gradska uprava tobože nije “produljila” ranije imenovanje, nego je napravljena pauza od 16 dana, te je 17. rujna 2018. Lovrić ponovno imenovan za privremenog pročelnika do “imenovanja” novog, najkasnije do 17. ožujka 2019.

I sada, skroz novoimenovani privremeni pročelnik, 15. ožujka 2019. dobiva novo rješenje o produljenju na još šest mjeseci, do 18. rujna 2019.

Natječaj i – ekspresno poništavanje

Nakon i tih sada već bezobrazno mnogo šest plus šest netko u gradskoj upravi zaključuje da bi ipak bilo vrijeme za natječaj za “Lovrićevo mjesto”. Dana 4. rujna 2019. raspisan je pravi natječaj, tu je i uvjet koji vječno privremeni pročelnik Lovrić ne može nikako svladati, a to je “uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri mjeseca”. Ne znamo je li se itko usudio javiti na taj natječaj, je li netko naivno pomislio da bi mogao imati šanse, no, s obzirom na to da se Ivica Lovrić, jedini pravi i poželjni pročelnik nije mogao javiti, natječaj je 2. listopada 2019. naprosto poništen.

Gradska uprava tobože nema druge mogućnosti nego dotadašnjeg privremenog, sada opet nakon dragocjene pauze koju smatraju dovoljnom za poništavanje odredbe Zakona o službenicima, 3. listopada opet bira za privremenog pročelnika, najdulje šest mjeseci, do 3. travnja 2020. Dakako, šest mjeseci kasnije, točnije 31. ožujka 2020., u vrijeme koronavirusa, Ivici Lovriću se opet produljuje da bude narednih šest mjeseci privremeni pročelnik, do 4. listopada 2020.

Tu je opet aktiviran model male pauze, ovaj put deset dana, te je 14. listopada 2020. Ivica Lovrić ponovno imenovan za privremenog pročelnika, najdulje do 14. travnja 2021. Sve je te produžnice, dakako, potpisivao gradonačelnik Milan Bandić osobno.

Bandićeva nasljednica potpisala sve po starom

Nakon smrti Milana Bandića, “samo svoja” (kako kaže predizborni slogan) Jelena Pavičić Vukičević, međutim, nastavlja staru već uigranu praksu. Upravo je ona potpisala novo rješenje kojim se Ivicu Lovrića imenuje za privremenog pročelnika za narednih šest mjeseci, do 15. listopada 2021. ili do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja. Tekući mandat od šest mjeseci izlazi mu 14. travnja, a Jelena Pavičić Vukičević, predstavila ga je kao kandidata za svog zamjenika točno tri dana prije.

I naziva ga pročelnikom, i baš je briga za sve sudske procese i sve što je Ivica Lovrić simbolizirao cijelo ovo vrijeme. Doduše, i Ivica Lovrić, baš kao i Bandić, uspješno je krstario kroz sudske procese. Nepravomoćno je oslobođen i u slučaju Cibona i, zajedno s Bandićem, i u slučaju štandovi. No, nije – oslobođen pravomoćno.

Cijelo vrijeme je kombinirao svoju neobičnu privremenu pročelničku dužnost, odlazio na suđenja, i gospodario sektorima za koje je u nevidljivoj Bandićevoj podjeli neformalnog upravljanja imao vrlo široke ovlasti.

Kao dokaz da je Lovrić bio i Bandićev broj dva, osobito za javne nastupe, dovoljno je podsjetiti da je još za njegova života upravo Lovrić najviše nastupao u medijima kada su tema bili izbori u Zagrebu. “Bandić je uspješno vodio Zagreb posljednjih 20 godina i zato će pobijediti po sedmi put”, izjavio je u emisiji Otvoreno u kojoj se “s visoka” obraćao Tomislavu Tomaševiću, Jošku Klisoviću i Zvonimiru Troskotu. Pavičić Vukičević ga sada predstavlja kao onog koji je zaslužan za pravovremenu obnovu škola nakon potresa, i ignorira činjenicu da je Lovrić bio upleten u vrlo ozbiljan skandal: prijavio je za širenje lažnih vijesti grupu roditelja koji su bili zabrinuti za sigurnost djece u školi koja je stradala nakon potresa.

Ruganje zakonu i građanima Zagreba

Inženjer prometa koji je rekordnih 11 godina uspio gospodariti zagrebačkim obrazovanjem, a jedno vrijeme i kulturom i sportom, bio je toliko važan Milanu Bandiću da je naredio da se nađe rješenje da ga se održava na poziciji pročelnika iako nikada nije mogao donijeti dokaz o “nevođenju kaznenog postupka”.

Kada su Milan Bandić, a sada i Jelena Pavičić Vukičević, zajedno s pravnim ekspertima gradske uprave, osam puta produljivali Lovriću “privremeni” mandat, rugali su se i zakonima i pravosuđu i Zagrepčanima. I odgoju i obrazovanju. I svim stručnjacima, ljudima iz obrazovanja koji su možda mogli postati pročelnici i doista pokrenuti sređivanje stanja u prenapučenim i zapuštenim zagrebačkim školama. Bandić i Jelena Pavičić Vukičević pokazali su na slučaju Lovrić, crno na bijelo, kako si dopuštaju da rade što hoće za ekipu iz svog klana, koliko drže do pravnog okvira i koliko su besramni.

Za novopredstavljenog zamjenika kandidatkinje Jelene Pavičić Vukičević ovo najnovije produljenje privremenog mandata definitivno jest sudbonosno. Jedino ako pobijedi ona, ili predstavnik koalicijskog HDZ-a, moći će nastaviti ovu skandaloznu praksu beskonačnog produljivanja privremenog statusa pročelnika, ali i bandićevskog gospodarenja obrazovanjem.