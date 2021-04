JELENIĆ IZNENAĐEN JER JE NJEGOVA ŠEFICA POKRENULA STEGOVNI POSTUPAK: ‘Dva dana prije bio sam joj zamjena na konferenciji’

Pokretanje stegovnog postupka tražila je Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica te Jelenićeva šefica

Dražen Jelenić, bivši glavni državni odvjetnik osvrnuo se na pokretanje stegovnog postupka protiv njega zbog sumnje da se tijekom dužnosti ponašao suprotno načelima Etičkog kodeksa. “Tereti” ga se da je počinio stegovno djelo kojim nanosi štetu ugledu DORH-a.

Pokretanje stegovnog postupka tražila je Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica te Jelenićeva šefica. Podsjetimo, on je nedavno suspendiran s mjesta zamjenika državne odvjetnice, a s mjesta državnog odvjetnika otišao je kada se saznalo da je bio član masonske udruge.

“Mi nemamo pravo žalbe, to sad zapravo znači da kad dobijemo poziv Državnoodvjetničkog vijeća krećemo s raspravom na kojoj ćemo iznositi dokaze i duboko sam uvjeren u to da nisam krivi niti za ovo stegovno djelo niti bilo što drugo. Nisam iznenađen.

Predsjednik Državnoodvjetničkom vijeća je rekao da su samo procjenjivali je li zahtjev izrađen sukladno zakonu i postoji li relevantan stupanj sumnje da bi se uopće pokrene stegovni postupak. Zaključili su da je tome tako, unatoč tome što smo mi iznosili argumente da to tako nije, prvenstveno zbog toga što ne postoji niti jedan propis, zakon ili bilo koje drugo pravilo koje bi zabranjivalo bilo meni, bilo kome drugom zaposlenome u državnoj službi da bude član jedne zakonite udruge kao što je to i masonska udruga koja se stavlja na teret da sam bio član do 2018.”, prenosi N1 izjavu Dražena Jelenića.

Iznenađen što je njegova šefica nakon godinu dana pokrenula postupak

Hrvoj Šipek je protiv Jelenića zatražila postupak nakon više od godinu dana od afere s masonima. Glavna državna odvjetnica tvrdi da Jelenić i danas štiti druge članove udruge masona. On kaže da mu nije jasno na čemu njegova šefica temelji svoj zaključak da bi on “trebao hodati okolo i odavati imena drugih članova”.

“Iznenađen sam da je nakon toliko vremena odlučila pokrenuti postupak, posebno nakon što sam godinu i pol radio kao njen zamjenik i nije bilo nikakvih problema. Štoviše, zadnje akcije povjeravanja dužnosti su bile da me dva dana prije zahtjeva za stegovnim imenovala kao svoju zamjenu za konferenciju u Sofiji, a na dan zahtjeva dobio sam nacrt godišnjeg rasporeda poslova za buduću godinu. Iznenađen sam. Ne znam koji su motivi, to treba pitati glavnu državnu odvjetnicu”, rekao je bivši glavni državni odvjetnik Jelenić.

