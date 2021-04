Ministar Aladrović sastao se s predstavnicima inicijative Spasi me

Danas je u Ministarstvu rada i socijalne skrbi održan niz sastanaka nakon tragične smrti dvoipolgodišnje djevojčice iz Nove Gradiške.

Između ostalog, sastali su se i ministar Josip Aladrović s predstavnicima inicijative Spasi me.

Jelena Veljača: ‘Ispričavam se’

“U javnom prostoru se pojavila tvrdnja da je ‘Spasi me’ podržala linč protiv socijalnih radnika i radnika. Baš suprotno, mi u protekle dvije godine volontiramo u sustavu s ciljem da se poboljša sustav i razina povjerenja koje korisnice i korisnici imaju prema tom sustavu. Ako sam ja osobno nekom svojom ostrašćenom izjavom, koja je bila potaknuta tragičnim ishodom monstruoznog događaja iz Nove Gradiške, izazvala mikrodio te atmosfere, ja se kao prvo moram ispričati jer to nije ni u duhu inicijative ni dio mojih osobnih vrijednosti i uvjerenja”, kazala je osnivačica inicijative Jelena Veljača.

“Dio mojih uvjerenja i uvjerenja inicijative je da ne zatvaramo oči pred problemima. Svjesne smo da je ovaj slučaj u Novoj Gradiški nevjerojatno tragičan i incidentan, ali on nije incident. Neopisivo sam ponosna i sretna da smo od studenoga u dijalogu s ministrom. Izrazila bih i osobnu želju da se taj sustav poboljša poboljša”, kazala je.

Ministar: ‘Odlučni smo u promjenama sustava’

Ministar Aladrović je kazao kako su razgovarali o tome kako poboljšati sustav. “Vrlo smo odlučni u promjenama sustava, da ova tragedija bude svojevrsna točka preokreta. Drago nam je što smo na sastancima imali slične poglede na to što treba promijeniti. Svjesni smo da treba dubinska promjena sustava, da je to na nama učinimo, i to ćemo učiniti u narednom periodu”, rekao je ministar.

“Gospođa Veljača je spomenula, razgovarali smo o akcijskom planu koji će unaprijediti cijeli sustav. Predstavit ćemo ga prvo akterima s kojima surađujemo, a onda i javnosti. Razgovarat ćemo s akterima i siguran sam da ćemo donijeti najbolje odluke za sustav”, rekao je Aladrović.