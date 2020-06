JELENA VELJAČA O ŠKORI I POBAČAJU: ‘Da, jedan srednji prst na desnici vrijedi više nego mnogo naših s ljevice. No, Kolinda je zakasnila…’

Javnost proteklih dana gleda raspravu o pravu na pobačaj između Miroslava Škore, pa jednim dijelom i Nine Raspudića s jedne strane te brojnih poznatih žena koje mu pokazuju srednji prst s druge strane

Miroslav Škoro u nedjelju nije imao obveza u kampanji, ali je svejedno morao obrazložiti vlastitu izjavu o pobačaju te poručiti da nema ništa protiv žena koje mu, kao reakciju na izjavu, masovno pokazuju srednji prst. O riječima šefa Domovinskog pokreta, ali i srednjim prstima koji su potaknuli čak i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović da se uključi u kampanju prije parlamentarnih izbora, progovorila je glumica i osnivačice akcije za zaštitu žena “Spasi me”, Jelena Veljača.

ŠKORO O POBAČAJU: ‘Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti s obitelji što će učiniti’

ŠKORO UZVRATIO NA PROZIVKE: ‘Mi jesmo pokret opasnih namjera, ali ne za žene’

Raspudić je prvi počeo

Ona smatra da je tema zabrane pobačaja došla u javnost slučajno i ponajprije od Nine Raspudića koji je nedavno izjavio da je “silovanih žena toliko malo da su maltene statistička pogreška i da ima mnogo djece koja su rođena nakon silovanja, a koja su sretna pa da ne možemo na temelju toga govoriti o pravu na abortus silovane žene”. No, Škoro ga je, po mišljenju Veljače, svojom verbalnom reakcijom zasjenio.

“Čini mi se da je aktualizacija te vječne strastvene teme oko koje se polarizira društvo jer se pokazuje da su žene spremnije nego ikada dići svoj glas, već i simbolički srednji prst koji simbolizira puno više od jedne vulgarne geste – žensku snagu, spremnost da se izađe na izbore, spremnost da se progovori o ženskim pitanjima i da se bori za ženska prava. Mislim da je to izuzetno dobro iako se dogodilo slučajno. Dobro je da se govori o silovanim ženama jer je to jedna situacija u koju muškarci ulaze nepozvani i potpuno neuki u raspravu. Ono što bi oni trebali govoriti i kad ih se pita je – slušat ćemo žensku volju, mi ćemo ako dođemo na vlast učiniti sve da sustav pomaže ženi koja je u takvoj poziciji. Na to nisu bili spreman ni jedan ni drugi”, rekla je Veljača za RTL.

KOLINDA POKAZALA ‘SREDNJAK’ ŠKORI I EKIPI: ‘Prošlo je vrijeme kad je žena čekala što će baja reći’

ŠKORO ŽESTOKO PO KOLINDI: ‘Sramota! To nije bio samo srednji prst meni, nego hrvatskom narodu, svim vjernicima i kardinalu’

Jedan prst na desnici vrijedi više od svih na ljevici

Veljaču ne zanima Škorino opravdanje, jer smatra da se nakon svega on pokušava izvući. “Voljela bih da Škoro kaže misli li da žena koja je silovana ima pravo na legalni besplatni abortus, ima pravo na zaštitu sustava”.

Glumica i aktivistica je danas u svojoj kolumni napisala kako je upravo Kolinda Grabar Kitarović, koja je pokazala srednji prst Škori, u vrijeme svog mandata bila najgora prema ženama te da je njena reakcija zapravo dio borbe za glasove birača na desnici. Istaknula je da se slaže s njenom reakcijom, ali da je ona zakašnjela.

“To je reakcija ne bivšeg protukandidata, oni još imaju borbu za popularnost kod nekog ekstremnog desnog bazena birača. Naravno da se ja slažem s njenom reakcijom kao žena, ali je ona jako zakašnjela u njezinom slučaju. Danas sam pročitala kako srednji prst s desne strane ovoj borbi daje puno više nego mnogo naših prstiju s lijeve strane gdje ja stojim, i čak bi se usudila s time složiti. Pa čak ako Grabar-Kitarović to čini iz osobnih sukoba sa Škorom, to je važan trenutak koji treba prigrliti i reći: ‘na žensko tijelo i ženski život ne damo’. Ovo nije bitka za pravo što ću činiti sa svojim tijelom nego pravo što ću činiti sa svojim životom. Ženski život je ono što je sveto i ono za što se borimo, imamo pravo odlučiti što ćemo sa svojim tijelom”, zaključila je Veljača.

ŠKORO ZAPRIJETIO ONIMA KOJI MU POKAZUJU SREDNJAK: ‘Mogu mahati prstima, kad mi dođemo na vlast, dobit će po tim prstima!’

PLENKOVIĆ O KOLINDINOM SREDNJAKU: ‘To je nečiji način borbe, pravi je problem gospodin Škoro’