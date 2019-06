JELENA VELJAČA O PROBLEMU KOJI MUČI CIJELU ZEMLJU: ‘Nasilje je apsolutno prihvaćena stvar u Hrvatskoj!’

Veljača smatra da je Plenković pokazao razumijevanje i volju za rješavanjem problema nasilja, ali da Kolinda Grabar Kitarović nije

Gošća emisije Pressing na N1 televiziji bila je scenaristica, producentica i aktivistica Jelena Veljača. U posljednje vrijeme najviše svog vremena posvetila je inicijativi protiv nasilja u obitelji #spasime.

“Nasilje je apsolutno prihvaćena stvar u Hrvatskoj. Ne bi imali toliko problema s procesuiranjem nasilja u obitelji da ono nije prihvaćeno u svim sferama – medijskom, političkom prostoru i načinu na koji narod gleda na nasilje. Nasilje je doživjelo renesansu kroz hrvatsku politiku posljednjih 20 godina, prihvaćeno je i nije osuđeno onako kako bi trebalo biti”, istaknula je Jelena Veljača.

Za inicijativu #spasime kaže kako bi voljela da se izbjegne sindrom vođe koji je Hrvatima jako drag. Kaže kako ona sama nije inicijativa, već da ju čine žene koje su stale uz nju i dale joj podršku. Ističe da su većina žrtava obiteljskog nasilja žene i djeca: “Čak i kada djeca ne prime ni jedan šamar ako vide da im netko udara majku time su žrtve”, kaže Veljača.

Zašto Kolinda nije feministkinja?

Čini joj se da je premijer Andrej Plenković pokazao razumijevanje i volju za rješenje problema nasilja: “Odgovorio je na gotovo sve zahtjeve inicijative, dva dana nakon prosvjeda bili smo na sastanku s ministrima. Njegov dolazak na prosvjed je bio gesta koja je mogla završiti kao gesta, a nije”, istaknula je i zapitala se: “Hoće li ti zahtjevi do kraja godine, kada smo se dogovorili da budu usvojeni, to ćemo vidjeti”.

Za sastanak s Kolindom Grabar-Kitarović kaže da je to bio simboličan i smatra da se tu više ništa ne može učiniti. Predsjednici zamjera jednu stvar: “Ja sam ponosna feministkinja i voljela bih da pomognemo imidžu te riječi. Smeta mi što predsjednica ne želi stati u medije i reći da je feministkinja. Ima zavidnu karijeru i kći i mislim da mora reći da je feministkinja i da vjeruje u žensku moć”, istaknula je Veljača.

Osvrnula se i na pitanje zabrane pobačaja. Vjeruje da on nikad neće biti zabranjen u Hrvatskoj, jer oni koji mu se protive to koriste za vlastite interese i to joj je apsolutno gnjusno.

