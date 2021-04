JELENA PAVIČIĆ-VUKIČEVIĆ OTKRILA PLANOVE ZA ZAGREB: ‘Spremni smo na tračničko povezivanje Tuđmana s centrom grada’

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu i aktualna zamjenica na toj poziciji Jelena Pavičić Vukićević otkrila je svoje planove, s kim će koalirati, gdje je zapelo sa žičarom, kad će nova pruga i koliki su dugovi metropole

Privremena gradonačelnica Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, proteklih je dana bila nešto manje aktivna u kampanji, jer je bila zaražena koronavirusom. No, u srijedu joj je istekla obvezna samoizolacija, što je odmah iskoristila za gostovanje u RTL Direktu. Čak 50 posto testiranih u metropoli je pozitivno, a ona je ukinula odluku gradskog Stožera civilne zaštite o nošenju maski na otvorenom.

“Ja sam i tada rekla, sve ono što miriše na represiju, sve što je naredba za koju znamo da se neće dobro uloviti kod naših sugrađana. Osjetila sam da je bio trenutak u kojem se moglo dogoditi obrnuto. Ljudi su mogli zbog frustracije skidati masku. Mislim da sam zaustavila taj negativni trend i da smo svi nosili masku što smo osjećali da je to bitno za naše zdravlje. Ja sam masku nosila i na otvorenom. To se vidjelo u prilozima na televiziji. No u svakom slučaju bitno je da svatko od nas čuva svoje zdravlje. Kada sam ja testirana kao pozitivna i kada je mene nazvala epidemiologinja iz Nastavnog zavoda ‘Dr. Andrija Štampar’, onda mi je rekla da je britanski soj zapravo soj gdje se često ne prepoznaje od koga ste se zarazili. Ja u svojoj okolini nisam imala nikog za kog sam znala da je zaražen”, pojasnila je.

Nakon Bandića – promjena

Ankete joj, u pravilu, nisu sklone, osim one koju je naručila njena stranka. “Mi smo kao stranka naručili ovu anketu da bismo provjerili naš rejting. Naručili smo je od agencije kojoj vjerujemo za koju smo znali da nas ni na koji način neće pokušati odvesti u krivom smjeru. Između ostalog smo testirali i naše poruke. To je sve skupa jako bitno u izborima”, poručila je Pavičić Vukičević i odbacila sve tvrdnje o namještanju rezultata: “Ne. Sačuvaj me Bože. Znači da bih lagala samu sebe. Zašto bi naručila anketu ako mislim lagati samu sebe?”

Pojasnila je i zašto se uključila u kampanju nakon smrti Milana Bandića, kojemu je, kako je i otvoreno priznala, više od 20 godina bila i lijeva i desna ruka. Smatra da njenim izborom nakon Bandića neće doći Bandić, već promjena.

“Bit će promjene zato što su došla takva vremena koja to i omogućuju i koja to od nas zahtijevaju. Naši sugrađani to zahtijevaju. Kao prvo ova velika digitalizacija koja je svima nama dostupna, omogućuje nam da sve naše ideje i prijedloge testiramo kod naših sugrađana, a i da nam oni sami kažu što žele vidjeti u gradu. Podsjetit ću vas da 18 posto zagrebačkog budžeta ide za male komunalne akcije. Raspoređuje se mjesnim odborima i vijećima gradskih četvrti. Zašto svaku od tih ideja ne bi testirali kod naših sugrađana? Zašto ideju o Dinamovom stadionu, o bilo kojoj velikoj investiciji, gradnji nekih budućih fontana ne bismo testirali?”, pitala se Pavičić Vukičević te pojasnila zašto to nisu dosad testirali.

“Dvije stvari. Ja još uvijek nemam izborni legitimitet, ja sam samo zamjenica gradonačelnika. Pokojni gradonačelnik i ja smo imali različite stilove, ali smo se zato i dobro slagali, jer smo upravo tako bili jako različiti. S druge strane i ovaj proces digitalizacije nije baš ušao u svaki dom. Mi moramo osigurati paralelno dva kanala, putem mjesnih odbora, gradskih četvrti, tradicionalnih metoda i s druge strane omogućiti onima koji su tehnološki pismeni da koriste te metode”, istaknula je.

O deficitu i dugovima

Iako digitalizacija javne gradske uprave lijepo zvuči, u metropoli još ima mjesta koja nemaju pitke vode, a vodovod je u nekim dijelovima dotrajao i zastario. Zamjenica gradonačelnika obećava do kraja iduće godine uvesti vodu u svako kućanstvo.

“Sve se treba razvijati. U Zagrebu postoji 0.7 posto kućanstava koja nemaju priključak na gradski vodovod. Danas sam bila na lokaciji Sveta Barbara u Gornjoj Dubravi gdje se gradi jedno postrojenje koje će omogućiti, s obzirom na visinsku razliku, da se na vodovodnu mrežu priključi 130 kućanstava. To sve velike investicije za doći baš do svake kuće. Mi na tome radimo. Mi smo u okviru projekta Aglomeracija Zagreb povukli 700 milijuna kuna iz EU. Do konca iduće godine planira se uvesti voda u svako kućanstvo”, poručuje.

Govoreći o novcu, otkrila je i kolike su dubioze u gradskom proračunu. “Deficit je 600 milijuna kuna. Mi smo do 2035., s obzirom na naše kreditno zaduženje za izgradnju škola, vrtića i komunalne infrastrukture o kojoj smo sad pričali, zaduženi smo dvije milijarde kuna, ali mi uredno otplaćujemo sve svoje anuitete”, otkrila je i dodala da su došli do limita za refinanciranje.

“Zato što o tome odlučuje Ministarstvo financija koje daje suglasnost do 20 posto iznosa budžeta. Mi smo došli do tih granica i mi o tome otvoreno govorimo. Kod naših kandidata primjećujem nekakav strah i nervozu. Oni koji se boje, koji su nervozni, jer je loše živjeti u strahu i stresu, ne bi se trebali kandidirati. Ne znam čega se boje. Pokazuju nekakvu nervozu i nekakav strah pogotovo kada govore o financijama jer neće slušati, postavljaju pitanje, dobiju odgovor, ali se čini niti da slušaju niti čuju”, drži Pavičić Vukičević.

No, protukandidati se ne boje ukazivati na nepravilnosti, pa su tako procurili mailovi o sumnjivom predizbornom zapošljavanju u Zagrebačkom holdingu, a Tomislav Tomašević upozorava na pojačavanje otpremnina u slučaju promjene vlasti.

“Mi smo to demantirali u roku od sat vremena. Gospodin Tomašević, niti se ispričao, niti je više ikada pokrenuo tu temu. Tako će, vjerujte mi, i ostati, no mi ćemo inzistirati na isprici. Novog zapošljavanja nema. Ja sam se na sjednici Gradske skupštine obvezala da to neću činiti. Jasno kaže naša odluka skupštine, ali jednako tako i naš plan zapošljavanja da se zapošljava samo ono što je programski. Znači, radnik Čistoće koji radi na kamionu ode u mirovinu, što mi možemo učiniti nego na to mjesto, i to upravo iz segmenta agencijskih radnika, na čemu i sindikati i inzistiraju, zaposliti novu osobu, ali samo ono što je u planu prijema i ja se toga doista držim”, govori kandidatkinja za gradonačelnicu i odgovara na prozivke da je u strukturama previše zaposlenih.

“To je jedan od razloga zašto sam se ja kandidirala. U gradskoj upravi, zagrebačkom Holdingu, ustanovama, u povezanim društvima radi veliki broj ljudi i mislim da svi oni pošteno zarađuju za svoj kruh. Nije mi se svidjela retorika kada govorimo o otpuštanju, o smanjenju plaća, nepoštivanju kolektivnih ugovora. Mislim da to u Zagrebu, u Hrvatskoj u 21. stoljeću jednostavno nije primjereno”, istaknula je.

Pozitivno nasljeđe

Dodala je kako je svjesna negativnog, ali i pozitivnog nasljeđa pokojnog Milana Bandića, ali “voljela bih nekad nešto reći o pozitivnom nasljeđu.” No, o tome će ionako odlučiti građani na izborima.

“2021. nosi sa sobom nove izazove nakon godine u kojoj smo imali potrese i pandemiju i jednostavno smo svi skupa presložili naše prioritete. Danas od nas građani očekuju da smo otvoreniji, da smo transparentniji, da komuniciramo o svim temama koje nas zanimaju. Nema nikakvog razloga, da upravo putem ovih digitalnih platformi, svi naši sugrađani u realnom vremenu, ne znaju, odnosno trebaju znati kako trošimo budžet, znači svaku stavku, kakvo je stanje imovine u svakom trenutku ili u kojoj je fazi neki od postupaka javne nabave na kojih Grad Zagreb godišnje ima 1400”, poručila je.

No, bilo bi zgodno znati zašto je cijena sljemenske žičare porasla s 350 na 600 milijuna kuna, a da još nije niti proradila. “Da, na tome se ozbiljno radi, ali ono što ja mogu reći je da smo mi do sada uspjeli ishodovati osam različitih dozvola. U tijeku smo izdavanja devete dozvole koja će zapravo i omogućiti rad naše žičare. U ovom trenutku samo čekamo još jednu suglasnost iz Državnog inspektorata, iz sanitarne inspekcije. Ako sanitarna insepkcija da dozvolu, mi ćemo se sutra svi voziti“, rekla je i dodala da će vožnje biti besplatne: “Rekla sam, sasvim sigurno, prvo vrijeme, da. Zato što su to naši sugrađani izradili i oni to zaslužuju. Svi oni koji će biti uredni platiše svih komunalnih usluga, imat će pravo na popuste, pa i na popust kod vožnje Žičarom”, pojasnila je ne odgovorivši na pitanje kolika će biti cijena karte.

Govoreći o javnom prijevozu, Zagreb u zadnjih 20 godina nije dobio ni centimetar nove tramvajske pruge. Pavičić Vukičević zato zaziva pomoć države. “Ali prva, ona koja se planira, a ne možemo je samostalno napraviti, je tračničko povezivanje Zračne luke dr. Franjo Tuđman s centrom grada. Ostavili smo cijeli koridor po Radničkoj i Domovinskom mostu i mi smo spremni. No, ta pruga dolazi do kontaktne zone između Zagreba i Zagrebačke županije i zato nam je potrebna pomoć države”, objašnjava.

Otto Barić i nitko više

Ankete pokazuju da Stranka rada i solidarnosti neće moći skupiti većinu u Gradskoj skupštini. No, Pavičić Vukičević nije htjela odgovoriti bi li radije koaliciju s Tomislavom Tomaševićem ili Davorom Filipovićem, pod uvjetom da im prepusti dogradonačelničko mjesto.

“Izborni sustav je vrlo jednostavan i kaže da se uz kandidate kandidiraju i zamjenici. Nisam doktor opće prakse i u pitanje izgradnje grada, obnove i brownfield investicija ne razumijem puno i zato sam u tim pozvala Otta Barića, arhitekta sa svjetskim referencama i on će biti zamjenik”, poručila je Pavičić Vukičević ne zamjerivši mu kritike protiv Bandića. “Takvih kritika se ne treba bojati i takve ljude treba pozivati da unutar tima daju svoj doprinos. Ja sam to učinila i on je to rado prihvatio”, zaključila je.

