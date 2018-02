S obzirom da ih se u Njemačkoj moraju riješiti u kratkom roku, to bi moglo značiti da će ih prodavati po nižim cijenama.

Nakon što se o tome već dugo pričalo, jučer je njemački visoki savezni sud u Leipzigu donio presudu o zabrani vožnje dizelskim automobilima starijih godišta. Tu zabranu na svojem području mogu donijeti njemački gradovi i općine, a sve zbog prekoračenja graničnih vrijednosti dušikovih dioksida.

Radi se o drugostupanjskoj odluci nakon što su se na prošlogodišnju presudu žalili pokrajinski sudovi u Stuttgartu i Dusseldorfu. Sada bi se ta zabrana mogla odnositi na sve automobile koji nisu po najnovijem ekološkom standardu Euro6, a takvih u Njemačkoj ima oko 12 milijuna. Oni dizelaši ekološkog standarda Euro5 mogu se još voziti u Njemačkoj do rujna 2019. godine, a oni proizvedeni prije 2005. godine su već ranije otpisani u Njemačkoj. To se riješilo poticajima vlasnicima takvih automobila pri kupnji novih, no sada neće biti tako. Oni dizelaši ekoloških standarada Euro4 i Euro5 moći će se softverski i hardverski preinačiti, no takve bi promjene vlasnike stajale čak 1500 eura za jedan automobil.

Večernji list piše da je veća vjerojatnost da će takvi rabljeni automobili krenuti na istočnoeuropsko tržište te Tursku i Bliski istok. Tako bi velik broj njemačkih dizelaša uskoro mogao doći u Hrvatsku. Ipak, ne očekuje se velika ‘poplava’ njemačkih dizelaša, kaže Agan Begić iz agencije za praćenje tržišta automobila. ‘Realno je očekivati da će doći do smanjenja cijena i povećanog unosa rabljenih auta iz Njemačke. Ali, ne treba očekivati poplavu tih automobila u Hrvatskoj. Mnogo je tržišta većih od našeg koja će ih kupovati, a naša su pravila za unos u smislu trošarina ipak restriktivnija, pogotovo od država koje nisu u EU’, rekao je Begić.

S obzirom da ih se u Njemačkoj moraju riješiti u kratkom roku, to bi moglo značiti da će ih prodavati po nižim cijenama. U autokućama ipak ne očekuju drastičan pad cijena. ‘Kad bi se takve odredbe donijele na razini cijelog EU, vjerojatno bi se dogodio veliki pad cijena, ali još je mnogo onih koji žele kupiti te aute pa se cijene do sada u Njemačkoj nisu spuštale. Vidjet ćemo kako će biti nakon ove presude’, rekao je za Večernji list Damir Horvat, čija autokuća uvozi rabljene automobile iz Njemačke.

