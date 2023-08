Jeff Bezos stigao je u Hrvatsku jahtom Abeona koja je usidrena kod Šipana. Kako piše Dubrovački dnevnik, Abeona je prateće plovilo za superjahtu Koru, vrijednu 500 milijuna dolara.

Na jahti je s njim i zaručnica Lauren Sanchez, tamo je navodno organizirana i proslava zaruka na kojoj je bio i Bill Gates, a prije nekoliko dana bila je s njima i Demi Moore, Na jahti je i njegov privatni helikopter.

Jahta koju je preuzeo ove godine dugačka je 127 metara, a ima i 76 metara dugo potporno plovilo, na kojem se nalazi i helidrom. Može primiti 18 gostiju i zahtijeva posadu od čak 40 ljudi. Vrijedi pola milijarde dolara, a za godišnje održavanje i pogon ovog luksuznog plovila Bezos će morati izdvajati oko 25 milijuna dolara.

Za jahtu se veže i jedna kontroverza

Brod se inicijalno gradio u Rotterdamu, a problem je nastao jer je bio previsok i zbog njega je zamalo bio dekonstruiran povijesni most Koningshaven. Koru ima jarbole koji sežu do 39 metara visine i da bi prošao kanalom, morao bi se rastaviti povijesni most, a građani Rotterdama zaprijetili su da će gađati brod jajima ako se to dogodi.

Brod je pod okriljem noći premješten u drugo brodogradilište u gradu, ali su jarbole tijekom premještanja uklonili. Uspješno je dovršen i na testiranju je, piše Dubrovački dnevnik.

