‘JEDVA SMO DOČEKALI’; Terase u centru Zagreba, ali i diljem zemlje danas su bile pune: ‘Puno znači da možemo izaći malo na zrak’

Oko 75 posto onih koji imaju terase su ih danas otvorili, a ostatak zatvorenih otpada na restorane

Oko 75 posto onih koji imaju terase su ih danas otvorili, a ostatak zatvorenih otpada na restorane. Njihovi vlasnici su procijenili da zbog hladnijeg vremena neće biti isplativo otvoriti terase. No, u centru Zagreba terase su bile gotovo posve pune, prenosi RTL.

Njihovi vlasnici su procijenili da zbog hladnijeg vremena neće biti isplativo otvoriti terase.

No, i diljem zemlje terase su bile gotovo posve pune.

“To mi predstavlja druženje sa prijateljicama kad sam u mirovini”, kazala je jedna Riječanka, dok druga dodaje: ‘Puno nam znači da možemo izaći malo na zrak napraviti pauzu od posla”. Jedan riječki ugostitelj kaže: ‘Ovo je jedna stepenica prema naprijed, ali sve je to dobro i glavno da se krenulo’.

I u Osijeku veselje: ‘Jedva smo dočekali, a i poklopilo se sa lijepim vremenom’.

Krenuli i treninzi u zatvorenom

Uz terase dopušteni su nakon 3 mjeseca i treninzi u zatvorenom. U dvorani je dozvoljeno da jedan sportaš budem na 20 metara kvadratnih. Dezinficijens mora stajati na ulazu u dvoranu. Sportašima se mora mjeriti temperatura. Mogu raditi na kondiciji i na stjecanju vještina, ali bez kontakta.

Odbojkaši U17 za uskoro imaju kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje počinje 11. ožujka, stoga su dobili stanoviti ‘popust’. Natjecanje će se odvijati po strogim mjerama kao i natjecanje u Osijeku.

Troskot: Potpora vlade je neophodna dok god imamo restrikcije

Žaklina Troskot iz Udruge ugostitelja komentirala je dodatno popuštanje epidemioloških mjera koje je danas nastupilo na snagu. Troskot je istaknula da je većina ugostitelja danas otvorilo svoje terase.

“Po mojoj spoznaji većina je otvorila. Ima nekih kolega iz restorana koji se premišlja odgovara li im to u ovim uvjetima s obzirom na to da je još zima, ali to je jedan mali broj”, rekla je Troskot za N1.

A ŠTO JE S KAFIĆIMA KOJI IMAJU ZATVORENE TERASE? ‘Nemamo još odluku, čekamo sve napismeno’

No, za opstanak ugostitelja nije dovoljno da rade samo terase.

“To nikako nije dovoljno. Ovo je samo jedan mali korak prema potpunom otvaranju kojeg svi čekamo. Očekujemo pomoć Vlade da nas podrži s mjerama jer samo s terasom ne možemo doći do prometa 40% koliko smo ostvarivali kad smo radili normalno. Ta potpora je neophodna dok god imamo restrikcije jer gubimo promet”, poručila je Troskot.

75 posto terasa bilo otvoreno

Kazala je da su razgovarali s minstrom Zdravkom Marićem i ministrom Josipom Aladrovićem koji su rekli da će se neki vid sufinanciranja nastaviti.

“Međutim, još uvijek nismo dobili točno kako će to izgledati, pod kojim uvjetima. Za treći mjesec sigurno idu i mjere za očuvanje radnih mjesta, to je ministar Aladrović obećao, ali pod nekim promijenjenim uvjetima, a još ne znamo koji su to. Zbog toga samo svi malo nervozni jer nam je to jako bitna stavka”, kazala je.

STOŽER IPAK MALO POPUSTIO: Dopustili su nam glazbu na terasama! Ali, postoje i posebni uvjeti…