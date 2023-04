Napeto je bilo u srijedu u Saboru, gdje je zaiskrilo između Gordana Jandrokovića te zastupnika Željka Sačića i Kreše Beljaka. Do rasprave i povišenih tonova došlo je nakon što je Jandroković podijelio opomene te na dva dana iz sabornice izbacio zastupnika Sačića. Do galame ne bi došlo da se to nije dogodilo u pauzi od rasprave, na što su zastupnici jako burno reagirali.

Zastupnik Željko Sačić dosta je emotivno doživio cijelu situaciju, a kasnije se na konferenciji vidjelo da mu je bilo drago što je Beljak stao u njegovu obranu. HSS-ov saborski zastupnik za Net.hr je otkrio i neke detalje koje javnost do sada nije znala.

"Zastupnik Sačić je čovjek kojem je šećer pao, koji je bio u životnoj opasnosti. On je jedva došao k sebi poslije zdravstveno", kazao nam je Beljak.

U petak je pak Sačić gostovao na Hrvatskom radiju gdje se osvrnuo na ovu situaciju.

"Ja reagiram kao miroljubiv čovjek s puno argumenata i kad vidim da prema meni netko protupravno nastupa, kad krši otvoreno zakon, u ovom slučaju poslovnik, ja reagiram verbalno na način da svoju argumentaciju i glasom podebljam. I to je normalno"; kazao je Sačić te je nekokiko riječi posvetio sukobu. POgotovo onome što je Jandorković opisao što se dogodilo.

"Prvo je kolega Bulj dobio četvrtu opomenu zbog toga što je nastavljao govoriti nakon što sam ga više puta upozorio. Kada sam mu rekao da ide van, krenuo je zaista van. Tada je kolega Beljak vikao: 'Ostani, Miro, ostani. Ne idi.' Nakon toga se kolega Bulj vratio i dao sam kolegi Beljaku opomenu. Kolega Sačić je u tom trenutku imao jednu ili dvije opomene i kada se to dogodilo, počeo je kolega Beljak vikati, vrijeđati. Onda su on i kolega Sačić krenuli dolje, praktički s namjerom, neću reći da se fizički obračunaju, ali da dođu ispred mene i da mi na neki način zaprijete. Ako smatrate da ja to moram tolerirati, da je to normalno ponašanje dok smo u sabornici i dok je dan poziv za stanku, a da nakon toga netko dođe i počne vikati i fizički prijetiti i da to ignoriram - pa ne mogu. Valjda smo civilizirani u Saboru i valjda se nećemo na taj način obraćati jedni drugima i komunicirati na način koji je potpuno neprihvatljiv", poručio je Jandroković s predsjedajućeg mjesta.

"Ma dajte molim vas, to su gluposti. Od svoje 14 godine živim u sustavu koji me disciplinira. Ja sam civiliziran čovjek, magistar kazneno prosvjetnog prava. Naravno da sam krenuo prema dolje jer je pauza. Sjednica nije trajala, to je suština priče. Ja sam bio u stanju nužne obrane u zaštiti pravila poslovnika hrvatskog sabora"; kazao je sada Sačić.

"Jandroković je dobro shvatio da je prekoračio sve i da ga je bijes savladao i tom trenutku je prekoračio elementarna pravila poslovničkog rada kao predsjedavatelj Sabora. Nakon naših argumenata, on se povukao kao što se vidjelo. Nažalost, nama su sankcije nepravedno ostale"M poručio je.