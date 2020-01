JEDRILICU IM POGODIO GROM: Posada s djetetom uputila SOS poziv, spašavali ih boreći se s visokim valovima

Posada riječke jahte ‘Follow me’ spasila talijansku jedrilicu sa sedam putnika proteklog je vikenda u noćnim satima usred bure spasila posadu talijanske jedrilice.

Prava drama na moru odvijala se u olujnoj noći s nedjelje na ponedjeljak, na kojih 30-ak nautičkih milja od istarske obale. Talijanska jedrilica, sa sedam članova posade, među kojima je bilo i jedno dijete, uputila je poziv u pomoć, a prva koja je došla do njih, nakon više sati potrage po buri koja je na mahove dosezala brzinu od 50 čvorova, bila je jahta “Follow me V”, kojom je zapovjedao Andrea Hubička.

“Kao i svakog dana navečer smo pristali u luku Poreč, ali prognoza baš nije bila dobra, pa smo se nešto prije 21 sat odvezali i zaplovili ravno prema nevremenu da ga čim prije prođemo. Oluja je dolazila sa sjevera, a more uz obalu već je bilo veliko, 3 do 4. Kako se smjer vjetra mijenjao, sjever-sjeveroistok, tako sam ga pratio pramcem broda. Negdje u visini Novigrada dobili smo od Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru i VTS-a Rijeka poziv za pomoć talijanskoj jedrilici, čija je zadnja točna pozicija utvrđena na kojih 10-12 milja od naše obale. Problem je bio što je njima grom udario u jarbol, tako da su automatski ostali bez sustava za navigaciju i elektronike. U toj panici koja ih je, razumljivo, zahvatila, krivudali su i plovili naslijepo jer smo ih od te zadnje, točno dojavljene pozicije našli čak 22 nautičke milje zapadnije, dakle, punih četrdeset kilometara dalje”, opisao je za Novi list situaciju zapovjednik “Follow me” Andrea Hubička.

Desetak minuta kao vječnost

Spasilačka ekipa prvo je čula signalnu raketu na moru pa su prema njoj korigirali kurs kojim su jedno vrijeme plovili tragajući za talijanskom jedrilicom. Nakon toga poziciju su dojavili i našoj i talijanskoj središnjici, međutim potom su ponovno izgubili vizualni kontakt.

“Ne znam više ni sam koliko smo plovili prema toj poziciji, kojih desetak minuta, meni su izgledali kao vječnost dok nismo dobili signal na radaru. Vjetar se u tom trenutku bio spustio na kojih dvadesetak čvorova, ali je more bilo 5, sa valovima do dva metra, a siguran sam i višima. Kada smo došli na kojih desetak metara od jedrilice, dao sam zapovijed za spuštanjem našeg gumenjaka i tada nas je nadletio helikopter Guardie Costiere. Međutim, zbog nevremena i velikog valjanja nisu mogli spustiti svog čovjeka na jedrilicu, pa su nas zamolili da gumenjakom verbalno provjerimo treba li im medicinska pomoć. Nije trebala, a već nakon par minuta moćni je talijanski spasilački gumenjak već stigao do pozicije jedrilice i vrlo brzo uspio se privezati uz njih. Članovi naše posade na gumenjaku, koji je manji i zato agilniji, cijelo su vrijeme bili na standby za slučaj da netko od tih ljudi, kod prebacivanja na spasilački gumenjak, ne bi pao u more”, prepričava zapovjednik Hubička dodajući kako je jedrilica na kraju pronađena u talijanskim vodama u 2 sata i 30 minuta.