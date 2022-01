Bivši saborski zastupnik i prvak u izbacivanju iz Sabora, Ivan Pernar, doslovno je shvatio frazu "odmaknuti se od svega". Nakon političke karijere pokušava se okušati u nautici. Prošlog je ljeta osnivač Živog zida bukirao turističke izlete brodom na dubrovačkoj Peskariji, sad je doslovno završio na brodu.

O tome domaća javnost pojma ne bi imala da nije kapetanice Lexi, kanadske blogerice i skiperice koja je ugostila Pernara na svojoj jedrilici krstareći Karibima. Objavila je 10-minutni video na YouTubeu, ali i napisala urnebesan blog.

Tvrdi da Pernar ima pažnju na nivou zlatne ribice, da jede kao konj, da je ovisan o mobitelu, da je najgori učenik kojeg je ikad imala i ne može vezati ni običan čvor. Ipak, dodala je da Pernar ostaje kod nje do ožujka kako bi joj pomogao jedrilicu Wild Child vratiti na Bahame.

Aktivan na Instagramu

On pak na svom Instagramu redovito objavljuje nove dogodovštine sa svoje karipske avanture. "Dragi prijatelji, nalazim se u Cumberland Bayju. To je jedan mali zaljev na otoku Svetom Vincentu", govori Pernar u videu, a potom se vidi koje sve zadatke ima na jedrilici.

"Kormilo će ići samo od sebe. Znači, vi ne morate stalno vrtjeti ovaj kotač i natezati se s njim", pojasnio je neke osnove upravljanja brodom. Ipak, ne čini se sve tako jednostavnim.

'Kao propali student'

"Ostavim ga samog i kažem mu: 'Vježbaj čvorove'. On to ne radi. Automatski uzima mobitel, a sve što sam rekla mu uđe na jedno, a izađe na drugo uho. Čini se da ima pažnju zlatne ribice. Vrlo je inteligentan, ali krajnje neusredotočen. Priuštila sam mu najbolje jedrenje koje je ikad mogao dobiti, a on kao propali student. Ponavljala sam mu uvijek iznova, kao što se uči retardirano dijete, a on još uvijek ne može vezati običan čvor. Ovaj klinac će me dotući", napisala je, između ostalog, kapetanica Lexi u svom blogu.

https://youtu.be/r9ON1qE6c9o