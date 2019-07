JEDNO OD NAJGORIH KRIŽANJA U ZAGREBU IDE U REKONSTRUKCIJU: Gužve su prestrašne, vozila će tamo uskoro ići pod zemlju

Vukovarska bi se trebala početi spuštati ispod zemlje nakon Strojarske, odnosno Budmanijeve

Još 2006. najavljeno je rasterećenje križanja Držićeve-Vukovarske koja je tada bila “gradski prioritet”, a prve studije o tom zakrčenom raskrižju koje su predlagale denivelaciju napravljene su još 1996.

Iako je u više navrata zazivana denivelacija kritičnih raskrižja i prometnica u Zagrebu (2006. su se planirale i rekonstrukcija raskrižja Avenije Dubrovnik i Većeslava Holjevca, Vukovarske i Heinzelove te spoja Slavonske s Ulicom Hrvatske bratske zajednice) ovoga puta čini se da bi se konačno moglo riješiti jedno od najproblematičnijih raskrižja u Zagrebu.

Uskoro rekonstrukcija

Grad traži tvrtku koja će izraditi idejni projekt kao bazu za dobivanje građevinske dozvole, nakon čega će se krenuti u rekonstrukciju križanja Držićeva-Vukovarska.

Kako piše Večernji, na Fakultetu političkih znanosti osmislili su što točno treba raskrižju, a grad je raspisao natječaj za idejnu projekt koji će Grad platiti pola milijuna kuna.

Natječaj usred ljeta

“Dužina zahvata na Ulici grada Vukovara iznosi otprilike 720 metara uz širinu koridora u skladu s Generalnim urbanističkim planom Zagreba od otprilike 50 metara”, piše u natječaju u kojem stoji kako su “zadaci projektanta, osim izrade samog idejnog projekta, sva potrebna geodetska snimanja postojećeg stanja, geodetske podloge, kao i prikupljanje podataka o komunalnim instalacijama i vlasništvu nekretnina koje se nalaze u obuhvatu zahvata”.

Prema nacrtima Fakulteta prometnih znanosti, podvožnjak bi trebao biti otprilike na potezu od Vukovarske 235 na zapadu do broja 260 na istoku, odnosno automobilima bi se trebalo spustiti pod zemlju nakon što se prođe Strojarska, odnosno Budmanijeva ulica.

Da osmisle kako točno to izvesti, projektanti će imati tri mjeseca, i to nakon što se natječaj koncem srpnja privede kraju. Prođe li sve bez žalbi, dobije li se građevinska dozvola te sve ostale procedure prođu bez problema, u rekonstrukciju raskrižja moglo bi se krenuti sljedeće godine, a kad do nje konačno i dođe, morat će se pomno planirati jer zatvaranje prometa na tom će dijelu grada izazvati poprilične gužve.