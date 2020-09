JEDNA RIJEČ – HRVATSKA: Poduzetnici e-mail adrese svojih tvrtki moraju slati običnom poštom, a pazite što moraju učiniti nakon toga

Poduzetnici su do 1. rujna bili obvezni poslati podatke o e-mail adresama svojih tvrtki u registre trgovačkih sudova putem obične pošte ili osobnim dolaskom, no za prijavu u sustav e-komunikacije pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, iste podatke uz OIB i naziv tvrtke te osobne informacije, moraju poslati – e-mailom

Iako je epidemija koronavirusa uzrokovala neke pomake u digitalizaciji sustava javne uprave, pa i u obavljanju pojedinih životno važnih stvari, poput recimo online nastave, praksa pokazuje kako je to dug, a često u nas i apsurdan proces. Dokazuje to i primjer svih hrvatskih poduzetnika koji su, prema izmjenama Zakona o sudskom registru i Zakona o parničnom postupku, u registre trgovačkih sudova do početka rujna trebali dostaviti adrese elektroničke pošte svojih tvrtki. Problem leži u tome što to nisu mogli obaviti elektroničkom poštom, već osobnim dolaskom na sud ili slanjem preporučenom poštom. Suosnivač udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas poslao je svoju e-mail adresu, logično e-mailom, ali i običnom poštom, no navodi primjer svoje kolegice koja je to obavila na staromodni način.

“Kolegica je došla u poštu, čekala u redu, kupila marku i poslala. Kao prije sto godina! Zašto nije bilo dovoljno da trgovački sud obavijestimo o našoj e-mail adresi samo slanjem e-maila? Pričamo o digitalizaciji, a nikako da se maknemo od papira i pečata”, rekao je za Index Bujas, dodavši da su sličnu stvar doživjeli i drugi poduzetnici.

U novokomponiranom Ministarstvu pravosuđa i uprave potvrdili su da je cilj unošenja e-mail adrese u sudski registar namjera države da s tvrtkama komunicira elektronskim putem, ali da na taj način svoje podatke mogu poslati samo tvrtke osnovane na daljinu. U ostalim slučajevima doregistracija, kako se naziva taj proces, e-mail adresa tvrtke se može dostaviti tradicionalnim načinima.

“Ministarstvo pravosuđa i uprave priprema drugi dio projekta nadogradnje aplikacije e-Sudski registar kojim će se osigurati elektronička predaja zahtjeva svim subjektima upisa u sudski registar u svim slučajevima”, stoji u odgovoru Ministarstva.

Naplaćivanje sudskih pristojbi mimo propisa

No, proces popunjavanja podataka u sudskom registru nije lišen niti drugih problema. Naime, neki su poduzetnici morali platiti sudske pristojbe, a dio njih se požalio i da se od njih tražilo da koriste usluge javnih bilježnika, što je uzrokovalo dodatne troškove.

“Predao sam zahtjev za povrat plaćenih pristojbi, ali ništa mi nisu odgovorili i nisu mi vratili novac. Kad vidim što se događa, mogu samo zaključiti da se mi doista ne možemo odmaknuti od pečata”, požalio se vlasnik tvrtke Euro Bus, Alan Heigl, nakon što je uspio dobiti povrat novca od javnog bilježnika, ali ne i od suda.

Iako su iz Ministarstva poručili kako je upis e-maila u sudski registar besplatno te da tvrtke koje to ne učine na vrijeme neće biti kažnjene, poduzetnicima je taj proces i dalje nejasan. Nije im jasno trebaju li platiti unos e-maila tvrtke nakon isteka roka i po kojoj će se to proceduri nadalje odvijati. Mnogi poduzetnici, doznaje se, nisu obavili tu dužnost do isteka roka.

Dvaput rade isti posao

No, tu ne prestaju problemi za poduzetnike. Naime, oni bi se, nakon upisa e-maila njihovih tvrtki u sudski registar, trebali uključiti u sustav e-komunikacije pri Ministarstvu pravosuđa i uprave. Da bi to uspjeli, moraju ministarstvu, pazite sad, posebnim e-mailom poslati OIB, naziv i e-mail tvrtke te svoje osobne podatke.