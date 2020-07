JEDNA PORUKA HZZO-A GADNO JE RAZLJUTILA POZNATOG PODUZETNIKA: ‘Ti si tamo da te uznemiravaju, debilu lijeni!’

Nakon što su djelatnici HZZO-a iz Umaga napisali građanima da ih se ne uznemirava pitanjima za HZMO, na njih se obrušio poduzetnik Saša Cvetojević

Na društvenim mrežama jučer se proširila fotografija obavijesti ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno i mirovinsko osiguranje iz Umaga u kojem su djelatnici jednog zavoda napisali da “ne rade do daljnjega” i poručili građanima da ne uznemiruju djelatnike drugog zavoda.

“HZMO ne radi do daljnjeg. HZZO nije nadležan za davanje informacija o njihovu radu, ne uznemiravati djelatnike HZZO”, stoji u poruci nalijepljenoj na vrata ureda u Umagu.

Na to je u Facebook grupi “Udruga Glas poduzetnika – mjere i reforme za Hrvatsku 2.0” oštro reagirao i poduzetnik Saša Cvetojević, čiju poruku zaposlenicima oba zavoda u Umagu prenosimo u cijelosti.

‘U prijevodu: ‘Ko vas je*e’

“Kome i dalje nije jasno što je sve loše u ovoj poruci? Tko će odgovarati za ovakvu poruku, koja pokazuje sav prijezir prema nama koji ove plaćamo? Tko je voditelj područnog ureda HZZO Umag koji je odobrio ovo? Hoće li biti smijenjen ili dobiti otkaz?

1. HZMO ne radi do daljnjega? Zašto ne radi? Plaćamo ih da rade. Do kada je daljnje? Ovo prevedeno znači: ‘Ko vas je*e, dosadna stoko, ne moramo mi vama polagati račune. Ne radimo do daljnjeg, nismo ni prije i ne možete nam ništa.

2. HZZO nije nadležan? Netočno, po ZUP-u, ako tijelo javne vlasti nije nadležno, ono mora zaprimiti upit i proslijediti ga nadležnima. Ne otjerati korisnika, građanina, pacijenta, umirovljenika itd., nek’ se snalazi sam.

Članak 18. Zakona o općem upravnom postupku koji bi svaki uhljeb trebao poznavati, ali očito ih nije briga. Poznavanje tog zakona provjerava se i na stručnom ispitu, ali briga njih. Ključno je biti nenadležan.

‘Kad javnopravno tijelo nije nadležno za primitak podneska koji je podnositelj osobno predao odnosno koji se primi na zapisnik, službena osoba upozorit će na to podnositelja i uputiti ga na nadležno tijelo. Ako podnositelj i dalje zahtijeva da se njegov podnesak primi, službena osoba dužna je primiti takav podnesak i bez odgode uputiti ga nadležnom tijelu te o tome obavijestiti stranku.’

Dakle – objasnite voditelju ureda HZZO da su on i njegovi službenici dužni primiti stranke ako one to žele, čak i primiti upit ili podnesak i za HZMO, te isti proslijediti dalje i obavijestiti stranku. Inače krše temeljni zakon po kojem su zaposleni (namjerno nisam napisao rade).”

‘Ti nama ne trebaš, smore nepotrebni’

“3. Ne možeš uopće, nikada u komunikaciji s korisnicima svojih usluga, reći da oni tebe uznemiravaju. Ne možeš i ne smiješ! Ti si tamo da te uznemiravaju, debilu lijeni. Ti si plaćen da sjediš na je*enom šalteru i smješkaš se dok te mi uznemiravamo glupim pitanjima. Ti nama ne trebaš, smore nepotrebni, nego su tvoji uhljebljeni pajdaši smislili da moramo tebi po kojekakve njima potrebne piz*arije, umjesto da te oni direkt pitaju i nas puste na miru. Vi uznemiravate nas, svakodnevno!

4. Živim za dan kad će vas zamijenit’ loš kompjuter, kako je zamijenio tetu na SDK/ZAP/FINI kojoj sam morao svaki dan na šalter da bi pitao koliko novca imam na svom računu. Na žalost, ta teta je dočekala penziju iako je bila zamijenjena kompjuterom, nadam se da vi nećete”, poručio je bijesni poduzetnik na Facebooku.