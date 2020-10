JEDNA PLAĆA, PETERO DJECE I DVA MJESECA NEIZVJESNOSTI; Obitelj Vlahović bi mogla Božić dočekati na ulici: ‘Samo da na zimu nismo vani’

Sedmeročlana obitelj Vlahović prije Božića bi mogla ostati bez krova nad glavom, jer nigdje ne može pronaći podstanarski stan, a niti po kriterijima APN-a nisu mogli dobiti stan u najam

Sedmeročlana obitelj Vlahović cijeli život živi u podstanarstvu, jer do stana nije lako doći. No, zbog petero djece, od kojih je jedno oboljelo od autizma, nitko ih ne želi ni kao podstanare. Nadali su se pomoći države, ali po njenim kriterijima nisu dovoljno siromašni, tako da bi svega desetak dana prije Božića mogli završiti na ulici. Novinari HRT-a zatekli su ih u apartmanu pored Dječje bolnice u Zagrebu, gdje su došli zbog utvrđivanja točne dijagnoze za dvogodišnjeg sina.

“Imamo petero djece, živimo kao podstanari i dobili smo rok do 15. prosinca da se iselimo, jer gazdi se udaje kćer i hoće u svoj stan. Nama je zadnji rok 15. prosinca, ali dolaze hladni dani, stanova nema, mi stvarno ne znamo što ćemo napraviti. Ja svaki dan stavljam oglase, lijepili smo po gradu, to su nam poskidali. Tako da gdje god vidim da ima prazna kuća odemo, pitamo, ali jednostavno kad kažete da imate petero djece odmah vas odbiju. Pa djeca su, pa srušit će, pa rekoh to su velike cure, samo je on beba, to su cure, moja djeca ne ruše”, rekla je Jelena Vlahović.

U svom rješavanju stambenog pitanja svega su se naslušali i nagledali od stanodavaca koji su ih odbili. Prije mjesec dana trebali su useliti u jedan stan, ali je najmodavac naglo otkazao. Nadu su vidjeli u POS-ovim stanovima kojih je nakon natječaja u Metkoviću ostalo 17.

Ispod crte na APN-u

“Ostalo ih je 17 i nama su rekli 90 posto vi ćete upasti, imate petero djece, nemate nekretninu na području općine Metković. I onda smo čuli da ostatak stanova ide u najam, njih 17 i predali smo papire, ali mi nismo upali”, kaže Vlahović i dodaje: “Nas je kontaktirao gradonačelnik da jedan stan nešto ne funkcionira kako treba, čim se popravi, stan je naš. Ali mi smo čekali 10 dana, on nas nije zvao, suprug ga je nazvao da bi rekao da je stan dodijeljen obitelji iz BiH koja živi u mjestu Dračevu. Znači ni na listu APN stanova u najam nismo upali. Nemamo se kome obratiti, tražili smo od njega, ima jedna stara zgrada, jedan stan se ispraznio da nam ga da, mi bismo ga obojili i ušli, ali on je rekao da nije gradsko nego državno.”

Gradonačelnik Dalibor Milan tvrdi kako je obitelj Vlahović zbog nedovoljnog broja bodova bila 31. na APN-ovoj listi za dodjelu stanova te dodao kako Grad Metković nema praznih nekretnina u svom posjedu. “Grad Metković u svom vlasništvu, nažalost, nema nekretninu koju bi mogao dati obitelji Vlahović. Svjesni smo teške situacije i bolesti koja je zadesila tu obitelj. Mi u okviru svojih mogućnosti kroz jednokratnu pomoć nastojimo pomoći tu obitelj”, izjavio je gradonačelnik.

Jedna plaća na sedam članova

Vlahovići žive od jedne plaće i dječjeg doplatka, što sve zajedno iznosi 10.000 kuna. Nisu u mogućnosti podignuti kredit za kupnju stana ili gradnju kuće. “Ja sam ga nazvala i pitam ga imali što od stanova jer je obećao naći, a on će mi na to kao nije to moja dužnost, a nisam vam trebao dati ni onih 2000 kuna. Kaže, vaš suprug ima plaću od 8000 kuna. Razočarao me strašno, a nisam ga ni tražila, sam je ponudio. Išla sam u banku i sve sam vratila nazad. Stavila u kuvertu i vratila”, kroz plač govori Vlahović.

Gradonačelnik ističe kako obitelj ima nekretninu u Kominu te da im može pomoći u obnovi. Jelena Vlahović ističe kako se radi o 90 godina staroj kući “koju samo čekamo da padne”. Novca za njenu obnovu nemaju, jer dijagnoza njihova sina iziskuje godine liječenja.

“Ako ćemo raditi sve te terapije postoji mogućnost da Luka do svoje sedme godine puno postigne – i govor i manje se trese i bude sam sebi mogao obuti cipele, bude znao jesti, jer ja njega hranim. Zna jesti samo grickalice, a ovo s kašičicom ne zna. Ne zna piti sam, znači to bi se sve moglo s tim terapijama. Dijete treba ići na terapije dva puta tjedno u Split. Znači, nas će terapije mjesečno, bez autoputa, koštati 2000 kuna”, kaže Jelena.

Jedna plaća, petero djece, od kojih jedno s autizmom i dva mjeseca neizvjesnosti. Nadaju se bilo kakvom normalnom smještaju. “Evo ne znam. Da nam se ponudi stan i od 50 kvadrata mi bismo ga uzeli. Samo da imamo gdje, soba, wc, kuhinja i mi imamo i sad 70 kvadrata pa se snađemo, samo da dočekamo zimu da nismo vani na ulici. Nemam pojma, ne znam, u kuću pa kad padne krov…”, u suzama je rekla Jelena Vlahović.