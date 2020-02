JEDNA OD NAJVAŽNIJIH SKUPINA EUROPSKOG TEATRA STIŽE U RIJEKU: Needcompany predstavit će se s tri predstave i izložbom

Belgijska umjetnička skupina Needcompany izvest će glazbenu, dramsku i plesnu predstavu te izložbu kojom će predstaviti svo bogatstvo i raznolikost umjetničkog rada

U sklopu programa Rijeka 2020 Europske prijestolnice kulture od 29. veljače do 6. ožujka nastupit će jedna od najvažnijih predstavnica suvremenog europskog teatra, belgijska umjetnička skupina Needcompany. Oni će izvesti tri predstave te otvoriti izložbu kojima će predstaviti bogatstvo i raznolikost svog umjetničkog rada. Jedna će predstava biti primarno glazbena, druga dramska, a treća plesna. Needcompany nastupit će u Rijeci u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana pl. Zajca Rijeka i RIJEKA 2020.

Needcompany je međunarodna, višejezična i multidisciplinarna umjetnička skupina koju su 1986. u Bruxellesu osnovali Jan Lauwers (BE) i Grace Ellen Barkey (ID/BE), a njima se kao član umjetničkog vodstva 2001. pridružuje Maarten Seghers (NL). Bogati opus ovih umjetnika obuhvaća razna područja umjetničkog djelovanja, među kojima su kazalište, ples, izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost i drugo. Nastupali su na najpoznatijim svjetskim festivalima, u muzejima i kazalištima. Dobitnici su brojnih nagrada, među ostalima Janu Lauwersu je na Venecijanskom bijenalu 2014. dodijeljena Nagrada Zlatni lav za životno djelo. U Rijeci će se publici predstaviti izložbom „18 videa“, „Koncertom banda koji gleda u krivom smjeru“ i predstavama „Sve što je dobro“ i „Zauvijek“.

Program festivala:

KONCERT BANDA KOJI GLEDA U KRIVOM SMJERU – Maarten Seghers & Needcompany googletag.cmd.push(function () { googletag.display('nethr_desktop_intext_v2'); }); KONCERT BANDA KOJI GLEDA U KRIVOM SMJERU – Maarten Seghers & Needcompany 29. veljače 2020. – Hrvatski kulturni dom Rijeka u 21sat

IZLOŽBA: 18 VIDEA – Lemm&Barkey / Needcompany

29. veljače – 6. ožujka 2020. – Zgrada Ivex-a Rijeka – DeltaLab001

SVE ŠTO JE DOBRO – Jan Lauwers & Needcompany (BE) googletag.cmd.push(function () { googletag.display('nethr_desktop_intext_v3'); }); 3. i 4. ožujka 2020. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u 19,30 sati

ZAUVIJEK – Grace Ellen Barkey & Needcompany

6. ožujka 2020. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u 19,30 sati

KONCERT BANDA KOJI GLEDA U KRIVOM SMJERU – Maarten Seghers & Needcompany

Koncert benda koji gleda u krivom smjeru predstava je o trudu, odnosno kako je autori opisuju „o trudu koji je nužan“. Koncert benda koji gleda u krivom smjeru portret je skupine umjetnika koji beskonačno trče dalje. Nejasno je bježe li od bijede na svijetu ili trče prema njoj. Njihova je izvedba poput lonca pod pritiskom koji pršti neograničenim trudom i dovodi do bujanja optimizma koji je izgubio svaki smisao za smjer. Bend koji gleda u krivom smjeru čine Maarten Seghers i Rombout Willems kao gitaristi i pjevači te Nicolas Field na bubnjevima.

IZLOŽBA: 18 VIDEA – Lemm&Barkey / Needcompany

Izložba u sedam videoinstalacija objedinjuje rad skupine Needcompany i ujedno služi kao poveznica predstava i popratnih događaja koje čine program riječkog Needcompany festivala. Grace Ellen Barkey suosnivačica je umjetničke skupine Needcompany, a područje njezina djelovanja na granici je kazališta, plesa, performansa i umjetnosti. Lot Lemm članica je skupine Needcompany od 1993., a djeluje kao umjetnica, scenografkinja i kostimografkinja. Ovaj umjetnički dvojac poznat je pod imenom Lemm&Barkey. Zanati – izrađivanje porculana, pletenje i kukičanje – imaju važnu ulogu u njihovu umjetničkom radu.

Materijali koji prolaze kroz ruke Lemm&Barkey obrađivani su na gotovo nemilosrdno histeričan način i pretvoreni u nešto monumentalno. Priča koja je započela s materijalima popucala je po šavovima i oblikovala nešto veće. Porculanski predmeti postaju dijelovi tijela, pa čak i poveznica među tijelima. Što je besmislenije od rukom izrađenog čajnika – iz kojega se ne može piti čaj? Grudnjak od porculana je nepodnošljivo krut. I je li detaljno izrađen medvjed dječja igra ili tek transgresivan san? Da znaju odgovore, ne bi stvarale ove

predmete.

SVE ŠTO JE DOBRO – Jan Lauwers & Needcompany (BE)

Predstava Sve što je dobro nastala je u suradnji, koprodukciji i koprezentaciji: Needcompany i partnera: Rijeka 2020, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Ruhrtriennale – Kultur Ruhr GmbH (DE), Festivala ReimsScènesd’Europe (FR), Concertgebouw (Brugge, BE), La Colline Paris (FR), Zürcher Theater Spektakel (Zürich, CH), Teatra Central de Sevilla (ES), Kaaitheatera Brussel (BE), Toneelhuisa Antwerpen (NL), Malta festivala Poznań (PL), Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH (DE) i NTGent (BE). Sve što je dobro priča je o gubitku i nadi. Ljubavna priča u vrijeme kada Europa žrtvuje svoje vrijednosti i kada su mnogi podlegli mržnji i nerazumijevanju. Priča o obitelji umjetnika s njihovim svakodnevnim brigama i sveprisutnom smrću koja se nemilosrdno uvlači u intimu njihova doma, ali obuzima i vanjski svijet. Jan Lauwers je autor teksta, scenograf i redatelj predstave, a Maarten Seghers autor je glazbe.

Priča započinje 2014. kada se Jan Lauwers susreće s izraelskim elitnim vojnikom i ratnim veteranom Elikom Nivom koji je nakon teške nesreće i duge rehabilitacije postao profesionalni plesač. Tijekom dugih rasprava o vojnim operacijama u kojima je Nivo sudjelovao i o njegovu plesačkom razvoju u sigurnom svijetu živih umjetnosti u Njemačkoj, na briselskom aerodromu Zaventem i na stanici podzemne željeznice Maelbeek eksplodirale su bombe. Sve što je dobro priča je s dvostrukom autobiografskom pozadinom: Elikov život s jedne strane, a s druge život Jana Lauwersa s Grace Ellen Barkey i njihovom djecom u zloglasnoj briselskoj četvrti Maelbeek. Sve što je dobro govori i o mladoj djevojci Romy koja je uvjerena da je svijet dobar. Tijekom putovanja kroz Kinu upoznaje vojnika Elika povraćajući u uličici nakon što je popila zmijsku krv. Taj susret mijenja joj život.

ZAUVIJEK – Grace Ellen Barkey & Needcompany

Kada je skladatelju Gustavu Mahleru dijagnosticirana teška srčana bolest, napisao je prijatelju: „Izgubio sam sve što sam postigao u okvirima onoga za što sam mislio da jesam i sada moram, poput novorođenčeta, ispočetka učiti svoje prve korake.“ U takvu je raspoloženju Mahler napisao DasLied von derErde/ Pjesma o zemlji čiji je posljednji stavak, potresni DerAbschied/Rastanak, jedno od njegovih najosobnijih djela. Čovjekova borba sa smrtnošću u suprotnosti je s vječnom prirodom koja se neprestano obnavlja. U pjesmi Zauvijek Grace Ellen Barkey bavi se istim pitanjima kao Mahler. Pjesma se izvodi u intimnom okruženju, kao prisjećanje umjetnika Maartena Seghersa, uz plesače i instalacije. Mahlerov Rastanak ogleda se u koreografiji Zauvijek.

Ulaznice za Needcompany festival možete kupiti preko sustava Eventim.