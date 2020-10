JEDNA OD NAJSTARIJIH EPIDEMIOLOŠKIH METODA; I Šprajc savjetuje: ‘Otvorite vrata i prozore da ubijete koronavirus, a ne on vas’

Problem s prozračivanjem je što izaziva izuzetno opasnu pojavu na ovim prostorima, kojom nas bake i djedovi plaše od malih nogu – propuh

Koronavirus zahvaća sve veći broj ljudi, kako u Hrvatskoj tako i u Europi , osobito u okruženju, ali ključna mjera u borbi protiv epidemije ne košta ništa, ne mora proći nikakve faze ispitivanja, i dostupna je svima. Jednostavno – otvorite prozor, komentirao je Zoran Šprajc za RTL.

Prozračivanje bi mogla biti ključna epidemiološka mjera, koju su naši stari koristili još prije 100 godina za vrijeme epidemije španjolske gripe, podsjetio je na Facebooku matematičar Nenad Bakić. Jedini problem s prozračivanjem jest što izaziva izuzetno opasnu pojavu na ovim prostorima, kojom nas bake i djedovi plaše od malih nogu. Propuh ili promaja. Ipak, ima lijeka i za to.

Otvorite vrata i prozore da ubijete koronavirus, a ne on vas. To mogu svi, i ne košta ništa. Prozračivanje je posebno važno u zimskim danima, kada je zrak u grijanim prostorima suh, a virus se prenosi aerosolno, objašnjava molekularni biolog Gordan Lauc, inače i jedan od članova Znanstvenog savjeta Vlade: “Najbolje je prozračiti da se sva vrata i prozori otvore u istom trenutku i nekoliko minuta napravite izmjenu zraka. Najgore što možete napraviti je ostaviti prozor na kip i onda nema strujanja zraka nego se samo gubi vlaga iz zraka”.

Jedna od najstarijih metoda

To je besplatna antikorona mjera, ali i jedna od najstarijih. Možda su neki na to danas zaboravili, ali to oružje za borbu protiv zaraze koristilo se i u vrijeme Španjolske gripe 1918. godine na što je na društvenim mrežama podsjetio Bakić: “Ključna mjera je prozračivanje što su znali već i u doba Španjolske gripe kad su prvi put masovno uvođeni parni radijatori”.

Otvoreni prozori odnijet će virus, ali će donijeti propuh. A svi u Hrvatskoj znamo da promaja ubija. Ali “bolje propuh nego korona”, kaže Levin iz Zagreba, koji redovito provjetrava prostor i u autu i u stanu i svugdje. “To nam je obaveza na poslu, a doma su mi ionako zbog pušenja prozori stalno otvoreni”, kaže Murtezani iz Skradina, a Davor iz Zagreba dodaje: “Bez obzira na koronavirus radim to redovito, a sad kada je virus treba posebnu pažnju posvetiti tome”.

Poboljšanje ventilacijskih sustava

Posebnu pažnju tome su posvetili i u Njemačkoj, čija vlada ulaže 500 milijuna eura u poboljšanje ventilacijskih sustava u svim javnim zgradama. U Hamburgu se u školama svakih 20 minuta prekida nastava i na pet minuta otvara prozore u svim učionicama. Neki znanstvenici tvrde da prozračiti prostoriju treba čak šest puta na dan, važno je i ovlaživanje zraka.

“Hoćete li zagrijati vodu u čajniku i ostaviti ga otvorenog da isparava vodu, hoćete li kupiti ovlaživače ili difuzore, to je svejedno, hoćete li kuhati vodu na štednjaku svejedno. Bitno je da u prostoriju nakon prozračivanja vratite jedno pola litre vode u zrak”, kaže Lauc.

Koju god opciju izaberete nećete pogriješiti, a da ljudi slušaju upute vidi se i u ljekarnama gdje je porasla prodaja difuzora – “uređaja koji služe za aromatizaciju prostora i ovlaživanje zraka jer raspršuju kapljice. I sada je porasla potražnja za tim uređajima i eteričnim uljima koja sadrže antivirusna i antibakterijska svojstva”, objašnjava Ivona Jukić, magistrica farmacije.

Dakle, prozračite, ovlažite zrak difuzorom ili kuhalom za vodu, ili nečim trećim – svejedno je. Bitno je samo da iz svog dnevnog boravka ili ureda otjerate neželjenog gosta – gospodina Covida.

