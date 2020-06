JEDNA JE KLJUČNA RAZLIKA IZMEĐU ZARAŽENIH SADA I ONIH PRIJE 3 MJESECA: Capak otkrio o čemu je riječ, pa opet pošteno ‘oprao’ Ostojića

Poručujem profesoru Ostojiću da završi poslijediplomski studij i specijalizaciju pa neka se stavlja u samoizolaciju. Mi epidemiolozi to trebamo raditi na temelju naših znanja i vještina, ako ćemo ići da je odgovoran onaj koji sam sebe stavlja u samoizolaciju, onda će se to jako proširiti, naveo je Capak

U trećem i četvrtom mjesecu nam je prosječna dob zaraženih koronavirusom bila između 50 i 60 godina, sad je između 30 i 40. Sad su ljudi nešto mlađi. To su ljudi koji putuju. Družili su se vršnjacima i tako je virus ušao u našu populaciju. Danas imamo 42 oboljela u Zagrebu, a od toga je nešto manje od pola ljudi koji su oboljeli u klubovima, više je klubova gdje smo zabilježili to zaražavanje, kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak za RTL Danas.

Na pitanje treba li Rajko Ostojić u samoizolaciju, Capak je kazao da epidemiolozi imaju svoja znanja i svoje vještine.

“Ja poručujem profesoru Ostojiću da završi poslijediplomski studij i specijalizaciju pa neka se stavlja u samoizolaciju. Mi epidemiolozi to trebamo raditi na temelju naših znanja i vještina, ako ćemo ići da je odgovoran onaj koji sam sebe stavlja u samoizolaciju, onda će se to jako proširiti. Epidemiolog zove osobu koja je navedena kao kontakt, ali i procjenjuje kakav je tip i postoji li rizik prijenosa infekcije ili ne. Koliko je meni poznato, kolege iz gradskog zavoda su pokušali kontaktirati kolegu Ostojića, ali nisu ga dobili”, naveo je Capak.

Capak je potom upitan treba li se premijer Andrej Plenković ponovno testirati?

“Goran Ivanišević je očito imao kontakt radi kojeg se razbolio kasnije, ali premijer Plenković nije imao takav kontakt na teniskom turniru. On se testirao iz predostrožnosti. On je na temelju, ne odluke jednog epidemiologa, nego struke, oni su procijenili da ne treba ići u samoizolaciju. To što se testirao, to je iz predostrožnosti. On ne treba ni u samoizolaciju niti se treba ponovno testirati”, navodi Capak.

Izbori? ‘Pričekajmo ponedjeljak’

Postavilo se pitanje kako će na izborima glasati oni koji se nalaze u samoizolaciji.

“Ja vas molim da s tim pričekamo ponedjeljak. Znate da je svojevremeno, tamo oko 10. svibnja bila jedna press konferencija i ja nikad nisam rekao da ljudi u samoizolaciji trebaju dolaziti na biračka mjesta. Molim da pričekamo ponedjeljak 12 sati da vidimo tko i na koji način, što će se događati na biračkim mjestima i tako dalje…”, kaže Capak.

Na pitanje kada će vratiti na posao, Capak odgovara: ‘Ja sam ostvario kontakt zbog kojeg sam u samoizolaciji. Moj zadnji dan samoizolacije je ponedjeljak, ja ću se u ponedjeljak ujutro testirati i ako sam negativan ću ići na posao.’

