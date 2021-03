JEDNA DRŽAVA UKIDA ZAŠTITNE MASKE I MJERE: ‘Vrijeme je da 100% otvorimo!’; Covid danas i prije godinu dana za liječnike nije ista bolest

Jučer su u Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježena 394 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 2893

U Hrvatskoj je 770 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65

Preminulo je ukupno 5548 osoba

U svijetu je potvrđeno 115.015.709 zaraženih

Oporavilo su se 90.740.348 pacijenta, a umrlo je 2.550.726 oboljelih

‘COVID danas i prije godinu dana za nas liječnike nije ista bolest’

9:04 – Dr. Nevenka Piskač Živković, voditeljica Respiracijskog centra KB Dubrava, rekla je jutros u HTV-ovoj emisiji “Studio 4” da su dva najčešća simptoma zbog kojih se bolesnici javljaju osjećaj nedostatka zraka i kronični umor. Objasnila je kako period od dva do tri mjeseca od prvih simptoma bolesti nazivaju long ili produženi COVID, a ako simptomi traju duže od tri mjeseca od početka bolesti, onda je to po definiciji post-COVID. “Jako puno bolesnika ima anksiozne simptome u smislu pojačanje tjeskobe, nekakvog straha, što zapravo i ne možemo samo povezati s COVID-om, ima tu i potresa”, istaknula je Piskač Živković.

Piskač Živković izrazila je optimizam jer je broj bolesnika u bolnici manji nego prijašnjih mjeseci. Naglasila je da se klinička slika nije se mijenjala, ona je i dalje ista, samo je broj bolesnika manji. I dalje su to bolesnici koji zahtijevaju visoki protok kisika, neki će trebati premještaj na intenzivnu, neki su na respiratoru. Piskač Živković je rekla kako je najvažnije da se pacijenti jave kad imaju osjećaj nedostatka zraka. Najvažnije je kontinuirano praćenje i procjena kada je vrijeme za neke invazivnije terapijske opcije. Sam klinički tijek od početka je nepredvidiv.

“U početku smo mislili da je to zato što bolest uopće ne poznajemo, ali sad kad je u KB Dubrava hospitalizirano, primljeno i liječeno više od 4000 bolesnika, mi zaista imamo ogromno kliničko iskustvo. COVID danas i prije godinu dana za nas liječnike nije ista bolest. Mi smo na neki način puno bliži toj bolesti, možemo puno toga predvidjeti, i zaista postoji određeni klinički obrazac ponašanja bolesnika već u ranoj fazi, pa tako i tijekom hospitalizacije. Jedno je sigurno, da se respiratorni simptomi najčešće javljaju od petog do desetog dana bolesti”, rekla je Piskač Živković.

Apelirala je na cijepljenje. “Svi mi koji želimo biti odgovorni i želimo dobro, ne samo sebi kao pojedincu, nego nama kao društvu, moramo se procijepiti, jer jednostavno ne možemo funkcionirati. Kako ćemo funkcionirati ovako skriveni s maskama? Ono, vratite mi moj život”, zaključila je.

U Hrvatsku treba stići 426.000 doza cjepiva

8:56 – Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, rekla je u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” HRT-a da je do sada u Hrvatsku stiglo 328.000 doza cjepiva protiv koronavirusa, a u ožujku očekujemo više od toga, treba stići 426.000 doza. “Moći će se više cijepiti nego sada, još uvijek je naglasak na starijima i osobama s kroničnim bolestima. Počelo se i s punktovima za cijepljenje koji imaju organizacijske prednosti, primjerice može se više ljudi naručiti u kraćem vremenskom razdoblju, mogu se bolje iskoristiti sve doze cjepiva. Za teže pokretne osobe treba ići na neke druge oblike, kroz kućne posjete ili ambulante koje su im bliže”, rekla je Pavić Šimetin.

U Hrvatskoj je s dvije doze cijepljeno 600.000 ljudi, a s jednom dozom 106.000 građana. Pavić Šimetin je rekla da još uvijek treba poticati građane na cijepljenje, obuhvaćati što veći broj ljudi u što kraćem vremenu s cijepljenjem da bi se donekle postigla zaštita populacije i smanjila cirkulacija virusa. Oni koji su preboljeli koronavirus, ne bi se trebali cijepiti unutar prvih mjesec dana nakon bolesti, ali nakon toga se, kaže Pavić Šimetin, mogu i trebaju cijepiti. Za one koji su preboljeli COVID-19, dodaje, na međunarodnoj razini će vjerojatno uskoro ići uputa da je dovoljno da se cijepe samo s jednom dozom. “Za sada je preporuka cijepljenje s obje doze, čeka se barem mjesec dana, po mogućnosti i više ako se radi o inače zdravim osobama. Još čekamo nove smjernice”, rekla je.

S Pfizerovim cjepivom se može cijepiti u dobi od 16 i 17 godina, ali mlađi ne. Ostala cjepiva nisu namijenjena za cijepljenje djece. Hrvatska je naručila više od 5,7 milijuna doza cjepiva, otkrila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a. “Čini mi se da smo sa spoznajama o novim sojevima dalje od potpunog saznanja hoće li ove dvije doze biti dovoljne ili hoće li trebati booster doza, hoće li se davati godišnje. Od kliničkih studija prešlo je premalo vremena. Cjepiva su stvarno efikasna. Vjerujem da će na kraju biti dobre vijesti”, rekla je Pavić Šimetin.

Koprivničko-križevačka županija: 6

8:51 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno šest novih slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 49 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je devet osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi pet osoba.

Kina planira cijepiti 40 posto stanovništva do lipnja

8:16 – Kina je objavila kako namjerava cijepiti 40 posto stanovništva protiv koronavirusa do lipnja. Do kraja godine Peking planira obuhvatiti cijepljenjem 80 posto od više od 1,3 milijarde ljudi, prenijeli su u srijedu državni mediji, pozivajući se na zdravstvene vlasti. Do sada cjepivo je primilo tek oko 3,5 posto stanovništva. Stručnjaci ocjenjuju da je trenutni tempo cijepljena spor zbog toga što je virus uvelike pod kontrolom. U proteklih nekoliko tjedana vlasti su zabilježile tek slučajeve ‘uvoza’ bolesti i ti su ljudi odmah izolirani. Prvi slučajevi koronavirusa u svijetu zabilježeni su u kineskom gradu Wuhanu u prosincu 2019., a zemlja je u siječnju 2020. uvela rigorozne mjere ograničenja koje su obuhvatile milijune ljudi, uvela masovna testiranja, praćenje kontakata i obavezne karantene. Od ljeta je bilo tek nekoliko žarišta, a Kina je uvelike postrožila uvjete ulaska u zemlju. Život i gospodarske aktivnosti uvelike su se vratile u normalu.

Požeško-slavonska županija: 9

8:00 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 62 slučaja zaraze koronavirusom, 51 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 11 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 291 osoba, a ukupno je testirano 30666 osoba. Na posljednjem testiranju obrađen je 161 uzorak, od kojih je 9 pozitivnih.

Teksas ukida maske i ograničenja

7:01 – Teksaški guverner Greg Abbott objavio je u utorak najšire ukidanje mjera protiv koronavirusa od svih američkih država, rekavši da bi se većina tvrtki mogla otvoriti u punom kapacitetu sljedeći tjedan te da se ukida obveza nošenja maski. Izvršna naredba uslijedila je nakon što su mnoge američke države i veći gradovi, koji bilježe nagli pad zaraza koronavirusom i hospitalizacija, počeli ublažavati ograničenja uspostavljena prije godinu dana.

“Vrijeme je da 100 posto otvorimo Teksas”, rekao je na konferenciji za novinare Abbott, republikanac koji je guverner u prvom mandatu. Dodao je da će naredba stupiti na snagu 10. ožujka.

Abbottova izvršna naredba ukida obvezu nošenja maski u cijeloj državi i zabranjuje kažnjavanje stanovnika koji ih ne nose, a uklanja i sva ograničenja za poslovanje u područjima bez velikog broja hospitalizacija. U okruzima u kojima je i dalje mnogo hospitaliziranih, lokalni dužnosnici mogu primijeniti neka ograničenja na tvrtke, ali ne mogu odrediti da rade s manje od 50 posto kapaciteta, kazao je Abbott. Guverner je rekao da je uspio ukinuti ograničenja jer su stanovnici Teksasa, treće najmnogoljudnije američke države s 29 milijuna ljudi, primili gotovo 5,7 milijuna cjepiva.

Upitana o potezu Teksasa, glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je da je predsjednik Joe Biden jasno stavio do znanja da su ograničenja protiv koronavirusa još uvijek potrebna. “Moramo ostati na oprezu. Još uvijek smo u ratu s virusom, predsjednik će to naravno nastaviti prenositi javno, a također i privatno u svojim razgovorima”, rekla je Psaki na brifingu u Bijeloj kući.

Brazilska varijanta zaobilazi imunitet

7:00 – Izuzetno lako prenosiva varijanta koronavirusa koja potječe iz Brazila i dosad se proširila u najmanje 20 zemalja može ponovno zaraziti ljude koji su preboljeli covid-19, upozorili su znanstvenici u utorak. U studiji o pojavi mutacija i širenju u gradu Manausu u Amazoniji, stručnjaci kažu da varijanta P.1 ima “jedinstvenu kombinaciju mutacija” i da je vrlo brzo postala dominantna u tome području. Od stotinu ljudi u Manausu koji su preboljeli covid-19, “sumnja se da se između 25 i 61 ponovno zarazilo s P.1,” rekao je Nuno Faria, virolog s Imperial Collegea u Londonu i suautor studije. Znanstvenici procijenjuju da je P.1 od izvorne varijante koronavirusa zarazniji 1.4 do 2.2 puta.

Govoreći novinarima o rezultatima istraživanja, Nuno je rekao da je zasad prerano reći znači li da su, zbog sposobnosti brazilskog soja da izbjegne imunitet stečen ranijom infekcijom, cjepiva protiv njega manje učinkovita. “Nema konačnih dokaza koji bi ukazivali na to da sadašnja cjepiva neće biti učinkovita protiv P.1”, kaže Faria. “Mislim da će nas u najmanju ruku štititi od bolesti i moguće protiv ponovne zaraze”. Znanstvenici diljem svijeta oprezni su zbog varijanti koronavirusa koje se šire lakše ili se postojećim cjepivima teže od njih obraniti.