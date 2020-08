JEDINI PREŽIVIO STRAŠNI NAPAD NA POLICIJSKU POSTAJU U DALJU, ALI TO JE BIO TEK POČETAK: ‘Tukli su nas kabelima…kao da nam oči ispadaju’

Ranjen u glavu i nogu, dva je dana bio skriven i gledao one koji su presudili njegovim suborcima; na kraju su ga uhvatili njegovi bivši kolege

U cik zore prije točno 29 godina krenuo je napad na policijsku postaju u Dalju. Kada su se odbili predati agresorima, cijela zgrada policije, ali i veći dio Dalja, sravnjen je sa zemljom. 20 hrvatskih policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite poginuli su braneći policijsku postaju.

‘Nisam ni znao u tom trenutku da sam ranjen’

“Uvukao sam se u jedan svinjac. Nije bilo svinja, bile su neke stare stvari, ja sam se uspio sakriti. Poslije su oni došli u tu ulicu, odmah iza policije, 50 metara naprijed, došli su jesti. Sve sam ih vidio kroz fugne, a ne možeš ništa. Jednostavno nisam smio disati, a nisam ni znao u onom momentu da sam bio i ranjen”, prisjeća se tada 31-godišnji pričuvni policajac je Josip Čičak za RTL. On je jedini preživio napad. Iako ranjen u glavu i nogu, uspio je preskočiti dvorišni zid. Dva je dana bio skriven i gledao one koji su presudili njegovim suborcima. Već je tada znao, njegovi su prijatelji pogubljeni.

Zarobili ga bivši kolege

“Nas je sila napala. Cijeli novosadski korpus iz Srbije, tako da nismo imali nikakve šanse, ali opet, nismo se htjeli predati jer onda bi bio masakr. Poslije kad su tenkovi opalili u nas tri granate, jednostavno nismo imali šanse nikakve”, ispričao je Čičak. Na kraju su Josipa zarobile bivše kolege policajci koji su se priključili JNA.

“Nedostajalo mi je jedno 50 metara da izađem iz sela i onda su me uhvatili, kiša je prestala. Uhvatili me moje kolege što sam se družio s njima. Poslije je došao i Arkan i ovaj i onaj i tako da jednostavno se ne možeš se izvući. Onda su me tukli bez razloga. To su podzemni kabeli, oni telefonski. S tim su nas tukli, a ne znam što da kažem. Oči ispadaju”, rekao je Čičak.

Slobodu je, nakon mučenja i ponižavanja, dočekao u razmjeni zarobljenika. No, kako su optuženi za zločin u Dalju umrli, Čičak i obitelji ubijenih pravdu nisu dočekali.