OBRAT: Andrija Hebrang ipak neće nabavljati igle za cijepljenje, HZJZ je upravo poništio cijeli natječaj

Ništa od posla – Capak je potpisao odluku kojom je poništen čitav natječaj

Nedavno smo objavili kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na čijem je čelu ravnatelj Krunoslav Capak, dodijelio posao promocije cijepljenja na društvenim mrežama HZJZ-a poduzetnici Bianci Matković, inače bivšoj ministrici i aktualnoj članici HDZ-a.

Vrijednost je 188 tisuća kuna neto, što znači da je cijenom ispod 200 tisuća eskiviran otvoreni postupak javne nabave.

Capak poništio natječaj

No, sve do jutros činilo se kako ona neće biti jedina bivša ministrica HDZ-a koja će poslovati s HZJZ-om. Naime, kako je objavio Telegram, HZJZ je trebao nabaviti igle i šprice od kompanije Kormedix u suvlasništvu Andrije Hebranga i to za 1.316.560 kuna.

No, ta je odluka jutros poništena, javlja isti portal. HZJZ je jutros na elektroničkom oglasniku javne nabave objavio kako su poništili čitav natječaj. Odluku je potpisao ravnatelj Krunoslav Capak, a u njoj stoji kako su obvezni poništiti taj postupak jer je Hebrangov Kormedix odbio potpisati ugovor zbog toga što ne mogu nabaviti traženu medicinsku opremu za masovno cijepljenje građana, pa će cijeli posao morati pričekati.

Inače, Hebrangova je tvrtka bila jedina koja se javila na natječaj.