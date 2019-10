UČENIK OBJASNIO ZAŠTO PODRŽAVA ŠTRAJK PROFESORA: ‘Sramota je da imaju plaću koliku mi možemo imati već sa srednjom školom’

‘Početkom ove školske godine mjesec dana smo bili bez profesora iz računalnih mreža, a problem je što nitko s tom strukom ili bilo kojom strukom koja je bolje plaćena na nekom drugom radnom mjestu, neće doći raditi u školu za manje pare. A svi koji dođu i žele raditi u školi imaju dr., dipl. ing., mag. … a rade praktički za minimalac u svojim strukama’, poentirao je učenik jedne srednje tehničke škole tumačeći zašto podržava štrajk profesora

Učenik jedne tehničke srednje škole u objavi na Facebooku objasnio je zašto podržava štrajk profesora i učitelja te je naveo razloge zbog kojih bi Vlada trebala pristati na zahtjeve sindikata.

“Štrajk je opravdan jer je sramota da profesori i učitelji, koji odgajaju i pripremaju djecu za budućnost, imaju plaću koliku mi možemo imati sa samo završenom srednjom školom”, napisao je.

Svoje objašnjenje sažeo je u tri točke, odnosno razloga za štrajk.

‘Imaju dr., dipl.ing., mag., a rade za minimalac’

“Početkom ove školske godine mjesec dana smo bili bez profesora iz računalnih mreža, a problem je što nitko s tom strukom ili bilo kojom strukom koja je bolje plaćena na nekom drugom radnom mjestu, neće doći raditi u školu za manje pare. A oni koji dođu i žele raditi u školi, svi imaju dr., dipl. ing., mag. itd., a rade praktički za minimalac u svojim strukama. Trenutno nemamo laboranta iz računalstva. Drugi razlog je taj što profesori i učitelji rade više od osam sati dnevno i ulažu puno više truda i vremena nego sto piše u opisu njihovog radnog mjesta. I treći razlog: To su ljudi s visokim školama s minimalnom plaćom, što ne daje nama učenicima dobru sliku o funkcioniranju države iz čega dolazimo do još jednog problema, a to je iseljavanje iz Republike Hrvatske”, poručio je, piše RTL, učenik jedne srednje tehničke škole u Hrvatskoj.

Pregovori sindikata osnovnih i srednjih škola s jedne i Vlade s druge strane o zahtjevu sindikata za podizanjem koeficijenta složenosti poslova još nisu ni počeli jer Vlada i premijer Andrej Plenković smatraju da su svoj prijedlog iznijeli kada je premijer prošloga tjedna u Saboru najavio podizanje osnovice plaće za sve državne i javne službe od 6,12 posto. Škoslki sindikati ne pristaju na to, a od četvrtka pridružit će im se i zaposleni na fakultetima.

‘Uspjeli smo jer su se roditelji solidarizirali s nama’

O nastavku štrajka u školama u RTL-u Danas večeras je govorila Ana Hinić, voditeljica splitskog ureda Sindikata hrvatskih učitelja rekavši da su u tom sindikatu zadovoljni podrškom koju dobivaju od roditelja.

“Uspjeli smo u ovome svemu jer su se i roditelji i svi drugi solidarizirali s nama. No, treba naglasiti da su i učitelji također roditelji”, kazala je Hinić.

Na pitanje što će se dogoditi ako Vlada odluči da učiteljima i profesorima ne plati vrijeme provedeno u štrajku, kazala je da se nalazimo “u trenutku kada ćemo vidjeti je li Hrvatska zaista demokratska zemlja ili tonemo još dublje prema diktaturi”.

“Štrajk je zakonom zajamčeno pravo i on se ne smije dovoditi u pitanje u Hrvatskoj, ako želimo živjeti u demokratskoj zemlji”, rekla je Hinić dodavši kako želi vjerovati da će Vlada platiti štrajk.

Postavljeno joj je i pitanje kada će biti nadoknađeni nastavni sati izgubljeni u štrajku. Hinić je podsjetila da je 1995. godine štrajk učitelja trajao 15 dana te da se cijela situacija prilagodila tome.

“Sigurna sam da se tako može i ovaj put”, kazala je.

