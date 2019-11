‘JEDAN TRGOVAČKI LANAC UVODI NERADNU NEDJELJU, I DRUGI BI TREBALI’: Zastupnik predlaže maksimalno pet radnih nedjelja godišnje

Hrg je naglasio je kako lokalna samouprava, koja može odlučiti o neradnoj nedjelji u trgovinama, od toga bježi, pa smatra da se bez izmjene zakona i pravilnika to pitanje neće moći riješiti na nacionalnoj razini

Zastupnik Branko Hrg (HDS) aktualizirao je u srijedu prijedlog o neradnoj nedjelji, “okidač” mu je bio potez jednog trgovačkog lanca da od 1. siječnja iduće godine uvede neradnu nedjelju u trgovinu i ugostiteljske objekte. Riječ je o “KTC” lancu trgovina. Vjerujem da će se za tim primjerom povesti i drugi, a uz mjere koje je do sada poduzela Vlada, to bi bio dodatak boljem odnosu prema radnicima i njihovom ostanku u Hrvatskoj, rekao je Hrg na konferenciji za novinare.

Istaknuo je kako se u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj nedjeljom ne mogu naći otvorene trgovine, no trgovački lanci koji ondje ne rade, ovdje su otvoreni. Naglasio je i kako lokalna samouprava, koja može odlučiti o neradnoj nedjelji u trgovinama, od toga bježi, pa smatra da se bez izmjene zakona i pravilnika to pitanje neće moći riješiti na nacionalnoj razini.

Do pet radnih nedjelja godišnje?

Stoga je pozvao resorna ministarstva da naprave taj korak. Iznimno do pet radnih nedjelja godišnje. U kojem bi smjeru zakonske izmjene trebale ići objasnio je Vjekoslav Indir iz HDS-a. Od ponedjeljka do petka trgovine bi radile od 6 do 20 sati, subotom od 6 do 18, dok nedjeljom i blagdanima ne bi radile. U iznimnim slučajevima mogle bi raditi do pet nedjelja godišnje, po izboru poslodavca. Za rad nedjeljom i blagdanom, radnik bi imao pravo na povećanu plaću u iznosu do 100 posto, rekao je Indir, podsjetivši da vani radnika poslodavac ne može natjerati da radi nedjeljom, nego ga prvo pita želi li to.

Hrg ne vidi problem u neradnoj nedjelji i činjenici da je Hrvatska turistička zemlja. I Švicarska i Austrija su turističke, pa kod njih to funkcionira, rekao je zastupnik koji od predsjedničkih kandidata očekuje da pitanje neradne nedjelje stave u svoje programe, o čemu će ovisiti i eventualna potpora.

